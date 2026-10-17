”Prințesa”, dezgustată de Bianca Iotu. Cum a reacționat după ce a aflat că și-a înșelat iubitul la Insula iubirii

Bianca Iotu și Narcis Bujor s-au iubit la Insula Iubirii. Infidelitatea concurentei i-au indignat pe unii, mai ales pe cei din vilă. Printre cei care s-au arătat dezgustați de scenele din apă și din baie se numără și Bianca Ghiurcă.

În ediția de vineri, 16 octombrie, Bianca Iotu, partenera lui Remi Dobre s-a lăsat purtată de val și s-a deschis cu totul în fața ispitei masculine. Nu s-au abținut, nu au mai ținut cont de nimic, iar atingerile și săruturile au trecut la nivelul următor. Cei doi au intrat în apă, urmând apoi să aibă relații intime în baie, reluând scena din sezonul trecut cu Ella Vișan și Teo Costache. Imaginile au fost greu de privit pentru unii telespectatori, dar și pentru câțiva dintre concurenți. „Prințesa” s-a arătat indignată pe canalul său de Instagram, acolo unde împărtășește momente cu urmăritorii ei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat „Prințesa” după ce a aflat că și-a înșelat iubitul la Insula Iubirii

Bianca Iotu și Narcis Bujor s-au iubit ca în filme. Cei doi au fost asumați, iar concurenta nu a avut deloc regrete. Scenele amorezilor i-au indignat pe mulți, inclusiv pe „Prințesa” lui Marco. Aceasta a postat pe canalul ei de Instagram, acolo unde vorbește cu urmăritorii săi, imagini și videoclipuri cu blondina și ispita pe plajă în ipostaze tandre.

Pe lângă acestea, Bianca Ghiurcă a pus și emoticoane care reprezintă dezgust, fără prea multe cuvinte, semn că este indignată de infidelitatea celeilalte concurente de la insulă. Nu este singura care a reacționat în mediul online, ci și soțul ei, Prințul Marco a avut un cuvânt de spus.

Prințul Marco l-a jignit pe Narcis Bujor

Concurentul de la Insula Iubirii nu s-a putut abține și l-a jignit pe Narcis Bujor, cel cu care Bianca Iotu s-a iubit fără rețineri. Acesta a recreat replica ispitei masculine, numai că a folosit un cuvânt neașteptat.

Prințul Marco a publicat totul în mediul online, condamnând astfel infidelitatea iubitei lui Remi Dobre. „Victima” lui Bibi și a lui Narcis a răspuns și el într-un comentariu.

„Cele trei «i»: imposibil, improbabil, împuțit”, a spus Prințul Marco. „Am murit”, a răspuns Remi în comentarii.

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