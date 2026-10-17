Prințul Marco a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Narcis Bujor, după ce s-a iubit cu Bianca Iotu. Mesajul jignitor la adresa ispitei

Prințul Marco/ sursa foto: colaj CANCAN
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S-a aprins flacăra ispitei! În ediția de vineri, 16 octombrie, Bianca Iotu și Narcis Bujor au avut relații intime. Totul a pornit de la un sărut, iar tentația a fost atât de mare încât s-au iubit în apă, dar și în baie, repetând scenariul din sezonul trecut. 

Scenele au stârnit reacții în mediul online. Printre cei care au avut un cuvânt de spus cu privire la infidelitatea Biancăi Iotu a fost chiar Prințul Marco. Acesta a publicat pe pagina sa de TikTok un videoclip în care recrea replica lui Narcis Bujor dinainte de a se iubi cu blondina. Numai că soțul Biancăi Ghiurcă nu s-a abținut și a folosit un singur cuvânt, jignitor, pentru a-l descrie pe cel cu care a căzut partenera lui Remi în ispită. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Narcis Bujor

Bianca Iotu și Narcis Bujor au comis-o în episodul de vineri, 16 octombrie. Cei doi s-au lăsat purtați de val, s-au dus singuri pe plajă și s-au deschis întru totul. Cei doi au simțit că apropierea nu poate să se oprească doar la cuvinte, așadar ispita masculină a spart gheața și i-a dat replica Biancăi, celor trei „i”: „Știi regula celor trei I? Imposibil, improbabil și după este inevitabil.”

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În acel moment, s-au sărutat, iar apoi s-au dezlănțuit și mai mult și au intrat în apă. Atingerile tandre și săruturile au continuat, până când concurenta a propus să intre în vilă. În baie, repetând scenariul de anul trecut, au avut relații intime. Scena pare că l-a indignat pe Prințul Marco și a publicat un videoclip pe TikTok în care a recreat replica ispitei, dar folosind în final un cuvânt jignitor pentru a-l descrie pe Narcis.

„Cele trei «i»: imposibil, improbabil, împuțit”, a spus Prințul Marco.

Cum a reacționat Remi?

În urma videoclipului, utilizatorii TikTok au reacționat. Printre cei care au comentat se numără chiar Remi Dobre, „victima” Biancăi și a lui Narcis. Acesta a avut o replică scurtă și directă.

„Am murit”, a scris Remi în comentarii.

Comentariul lui Remi Dobre/ sursa foto: TikTok

Comentariul lui Remi Dobre/ sursa foto: TikTok

Pe de altă parte, în ediția de sâmbătă, 17 octombrie, concurentul va fi chemat la bonfire, acolo unde va vedea imaginile cu partenera lui. Scenele i-au indignat și pe ceilalți din vilă.

VEZI ȘI: O concurentă încalcă contractul cu Antena 1 și recunoaște că s-a iubit cu o ispită la Insula Iubirii 2026: „Care este problema că am făcut amor?”

Câte clase și ce studii are Remi de la Insula Iubirii, de fapt. Fosta lui iubită, Bianca Iotu, l-a dat de gol

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