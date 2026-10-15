O concurentă încalcă contractul cu Antena 1 și recunoaște că s-a iubit cu o ispită la Insula Iubirii 2026: „Care este problema că am făcut amor?”

O concurentă încalcă contractul cu Antena 1 și recunoaște că s-a iubit cu o ispită la Insula Iubirii 2026: "Care este problema că am făcut amor?"
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Bianca Iotu se află în centrul atenției după ce imaginile din cel mai recent teaser al emisiunii Insula Iubirii 2026 au sugerat că relația dintre concurentă și ispita Narcis Bujor a depășit stadiul flirtului. Deși următoarele ediții urmează să dezvăluie mai multe detalii despre apropierea celor doi, secvențele prezentate au fost suficiente pentru a declanșa un val de comentarii în mediul online. Între timp, Bianca a reacționat la criticile primite, iar situația a devenit unul dintre subiectele intens discutate de urmăritorii emisiunii.

Participarea Biancăi Iotu la Insula Iubirii a ajuns într-un punct tensionat, după ce concurenta a început să petreacă tot mai mult timp în compania lui Narcis Bujor. Venită în Thailanda alături de partenerul său, Remi Dobre, în vârstă de 24 de ani, Bianca, în vârstă de 36 de ani, a acceptat provocarea reality-show-ului pentru a afla dacă relația lor mai are un viitor.

Bianca recunoaște că s-a iubit cu o ispită la Insula Iubirii 2026

Cei doi formau un cuplu de aproximativ trei ani la momentul participării în emisiune. Experiența din Thailanda avea să le pună însă relația la încercare, într-un context în care tentațiile, interacțiunile cu ispitele și separarea de partener au rolul de a scoate la iveală nemulțumiri și sentimente ținute până atunci sub control.

Pe parcursul filmărilor, Bianca a început să se apropie de Narcis Bujor, iar imaginile difuzate în avanpremiera unui episod viitor au alimentat speculațiile privind natura relației dintre ei. Scenele îi surprind pe cei doi în ipostaze intime, mai întâi în mare, apoi în cameră și în baie. Succesiunea secvențelor a lăsat impresia că apropierea dintre concurentă și ispită a ajuns într-un punct în care limitele relației sale cu Remi au fost depășite.

Bianca la Insula Iubirii

Înainte ca telespectatorii să afle toate detaliile din episodul anunțat, Bianca a ajuns deja în centrul unei dezbateri aprinse. Concurenta a fost abordată de internauți în legătură cu imaginile care au circulat online, iar reacțiile primite au determinat-o să ia atitudine în mediul virtual.

„Hai să lămurim o chestie, pentru că iar am devenit subiect național. Care este, măi, problema că am făcut s** la Insula Iubirii? Cu ce vă deranjează? Nu ați mai văzut scene de s** în televiziune? N-am inventat eu nici s***l, nici televizorul.

Eu înțeleg că emisiunea asta este făcută să vedem cine cade și cine nu cade în ispită. Dar de la asta până la hate, jigniri, amenințări, cuvinte urâte, e cale lungă. Și stați liniștiți, pudicilor, că nu o să mă vedeți dezbrăcată, nu o să-mi vedeți nici sânii, nici fundul, care se pare că vă preocupă pe toți. Atâta dramă că am făcut s** la televizor”, a reacționat Bianca, în mediul online.

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