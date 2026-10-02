Narcis Bujor este unul dintre bărbații care au atras cel mai mult atenția în sezonul 10 din „Insula Iubirii”. Recent, Narcis a dezvăluit că a apelat din nou la intervenții estetice. Ispita abia ieșise din cabinetul medicului când a dezvăluit ce procedură și-a făcut.

Narcis Bujor nu se ferește să recunoască faptul că a apelat la medicina estetică. De această dată, ispita a ales o procedură cu botox. Ispita și-a injectat recent fruntea, pentru a-și estompa ridurilor de expresie. Nu este prima oară când râvnitul bărbat ajunge pe mâna medicilor esteticieni. Narcis a mai apelat în trecut la intervenții pentru aspectul său. Ispita și-a făcut un implant de păr, iar rezultatul pare să îl mulțumească. Pe lângă aceste proceduri, Narcis este atent și la forma sa fizică.

Narcis Bujor a ajuns în centrul atenției la „Insula Iubirii”

Revenirea lui Narcis Bujor în sezonul 10 al emisiunii a fost o surpriză pentru telespectatori. Ispita nu a avut însă nevoie de mult timp pentru a deveni remarcată. Bianca Iotu l-a ales pe Narcis pentru ultimul date, iar concurenta pare să își dorească să îl cunoască mai bine. Blondina s-a orientat spre Narcis după ce iubitul ei, Remi Dobre, a făcut mai multe afirmații controversate în cadrul emisiunii. Tânărul în vârstă de 23 de ani ar fi spus despre iubita sa că „ține locul ocupat”.

Ce se va întâmpla pe micile ecrane rămâne de văzut. Cert este că Narcis pare că se află acum într-o eră în care din investește ce în ce mai mult în propria persoană.

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