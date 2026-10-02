Ce intervenții estetice are, de fapt, Narcis Bujor. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut tot

Ce intervenții estetice are, de fapt, Narcis Bujor. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut tot
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Ce intervenții estetice are, de fapt, Narcis Bujor. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut tot
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Narcis Bujor este unul dintre bărbații care au atras cel mai mult atenția în sezonul 10 din „Insula Iubirii”. Recent, Narcis a dezvăluit că a apelat din nou la intervenții estetice. Ispita abia ieșise din cabinetul medicului când a dezvăluit ce procedură și-a făcut.

Narcis Bujor nu se ferește să recunoască faptul că a apelat la medicina estetică. De această dată, ispita a ales o procedură cu botox. Ispita și-a injectat recent fruntea, pentru a-și estompa ridurilor de expresie. Nu este prima oară când râvnitul bărbat ajunge pe mâna medicilor esteticieni. Narcis a mai apelat în trecut la intervenții pentru aspectul său. Ispita și-a făcut un implant de păr, iar rezultatul pare să îl mulțumească. Pe lângă aceste proceduri, Narcis este atent și la forma sa fizică.

Sursa foto: Instagram

Narcis Bujor a ajuns în centrul atenției la „Insula Iubirii”

Revenirea lui Narcis Bujor în sezonul 10 al emisiunii a fost o surpriză pentru telespectatori. Ispita nu a avut însă nevoie de mult timp pentru a deveni remarcată. Bianca Iotu l-a ales pe Narcis pentru ultimul date, iar concurenta pare să își dorească să îl cunoască mai bine. Blondina s-a orientat spre Narcis după ce iubitul ei, Remi Dobre, a făcut mai multe afirmații controversate în cadrul emisiunii. Tânărul în vârstă de 23 de ani ar fi spus despre iubita sa că „ține locul ocupat”.

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Ce se va întâmpla pe micile ecrane rămâne de văzut. Cert este că Narcis pare că se află acum într-o eră în care din investește ce în ce mai mult în propria persoană.

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