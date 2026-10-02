Actor român de stand-up, scuipat și bătut în stradă după ce a făcut mișto de cum și-a parcat un afacerist mașina! A fost nevoie de intervenția SMURD-ului!

O mașină parcată prost, o postare pe Facebook și o ironie care părea uitată au fost suficiente pentru ca, șase luni mai târziu, totul să explodeze într-o bătaie sângeroasă în mijlocul străzii! George Valentin Bonea, cunoscut ca actor de stand-up, a ajuns să ceară protecția instanței după ce s-a întâlnit în trafic cu afaceristul Răzvan Cristian Bordeanu, omul pe care îl ironizase online. Revederea nu s-a terminat cu scuze, ci cu scuipături, pumni și intervenția Poliției și chiar a SMURD-ului. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Totul a început în martie 2026. Bonea se afla pe stradă împreună cu soția și copilul când a observat o mașină parcată într-un mod care l-a deranjat. I-a atras atenția șoferului, apoi a făcut o postare pe Facebook în care numărul autoturismului era blurat. Potrivit declarațiilor din dosar, Bordeanu a recunoscut ulterior mașina și a intrat în comentarii.

Varianta lui Bordeanu aduce însă un detaliu dramatic: în ziua respectivă se afla acolo pentru înmormântarea mamei sale, care murise într-un accident rutier. El a susținut în instanță că Bonea ar fi încercat inclusiv să-i ridice ștergătorul mașinii și că postarea ulterioară l-ar fi expus public într-o manieră umilitoare.

Apoi, timp de aproximativ șase luni, liniște… Până pe 21 septembrie 2026!

”M-am pierdut cu firea”

Cei doi s-au întâlnit din nou, întâmplător, pe stradă. Potrivit lui Bonea, Bordeanu l-ar fi recunoscut, l-ar fi claxonat și înjurat, apoi ar fi venit după el și ar fi început să îl filmeze și să îl scuipe. Bonea a sunat la 112 și a continuat să îl urmărească pentru a le putea spune polițiștilor unde se află.

De aici, povestea a degenerat total!

Bonea a declarat că Bordeanu l-ar fi lovit „cu pumnul la coaste”, apoi cu încă doi pumni în zona feței. De cealaltă parte, Bordeanu a recunoscut în fața instanței că l-a scuipat, însă a susținut că lucrurile au scăpat de sub control după ce Bonea i-ar fi spus inclusiv că mama lui „se zvârcolește în mormânt” și l-ar fi făcut „prost” în repetate rânduri.

„M-am pierdut cu firea”, a recunoscut Bordeanu, potrivit celor consemnate în dosar.

El a susținut și că Bonea l-ar fi urmărit, ar fi făcut gesturi pe care le-a interpretat ca amenințătoare și că, la un moment dat, cei doi au ajuns într-o luptă corp la corp. Întrebat direct de judecător dacă l-a lovit pe Bonea în față, Bordeanu a recunoscut că da.

Polițiștii ajunși la fața locului au consemnat că George Bonea prezenta urme vizibile de violență la nivelul frunții, al pometelui drept și al abdomenului, iar la fața locului a fost chemat și un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri.

Judecătorul: nu a fost doar un conflict spontan

Instanța a pus accent tocmai pe perioada de șase luni în care cei doi nu avuseseră niciun contact. Judecătorul a apreciat că faptul că Bordeanu l-a recunoscut pe Bonea după atâta timp și a reluat conflictul arată că „a păstrat în memorie conflictul anterior”, iar conduita sa putea genera în mod real o stare de teamă.

Instanța a mai arătat că, deși postarea și modul de exprimare al lui Bonea fuseseră nepotrivite, acestea nu justificau violența.

Rezultatul? Ordin de protecție pentru trei luni. Bordeanu trebuie să stea la minimum 50 de metri de George Bonea, de domiciliul și de locul său de muncă și nu are voie să îl contacteze în niciun mod.

De asemenea, judecătorul l-a obligat pe Bordeanu să urmeze consiliere psihologică și psihoterapie cel puțin o dată pe lună, pe toată durata ordinului de protecție, și să informeze Poliția lunar că a participat la ședințe.

CITEȘTE ȘI: Trădare de 1 milion € în lumea stand-up-ului! Micutzu și Bordea, țepuiți chiar de omul în care aveau încredere