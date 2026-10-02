Smiley, chemat să dea socoteală pentru banii făcuți din clipul acuzat de plagiat! Ce a cerut instanța de la firma lui

Procesul în care firma lui Smiley este acuzată, alături de Cat Music și ceilalți pârâți, că ar fi exploatat un videoclip despre care regizoarea israeliană Adi Halfin susține că i-ar fi încălcat drepturile de autor intră într-o zonă extrem de sensibilă: banii. După ce CANCAN.RO dezvăluia că în dosar sunt cerute despăgubiri uriașe, de sute de mii de euro, magistrații vor acum să vadă negru pe alb cât a produs, de fapt, videoclipul „Timpul”, interpretat de Feli, despre care se suține că ar fi un plagiat.

La ultimul termen din instanță, discuțiile s-au mutat de la cadre, scenariu și asemănările dintre cele două videoclipuri direct către rapoartele de monetizare YouTube.

Regizoarea a susținut, prin avocat, că expertiza contabilă realizată până acum nu ar lămuri complet veniturile obținute din exploatarea videoclipului și că expertul nu ar fi avut la dispoziție toate documentele necesare pentru a stabili exact sumele rezultate din publicitate, abonamente și celelalte forme de monetizare.

Mai mult, aceasta a arătat că expertul ceruse documente suplimentare de la pârâți și că, la un moment dat, ar fi informat instanța că nu le primise.

De cealaltă parte, Cat Music a respins acuzația că ar exista bani sau acte ascunse și a explicat în fața Curții mecanismul prin care sunt generate veniturile de pe YouTube. Potrivit apărării, Google transmite lunar rapoarte de monetizare, iar acestea reprezintă documentele primare pe baza cărora sunt facturate și încasate sumele.

Și aici apare detaliul care îl ține pe Smiley în tensiune. Avocatul Cat Music a susținut că veniturile menționate în expertiză ar proveni din exploatarea videoclipului „Timpul”, făcută în principal de Ha Ha Ha Production, firma artistului.

„Veniturile de aproape 200.000 lei provin din exploatarea videoclipului, exploatare realizată de Ha Ha Production, care a încasat aceste venituri”, s-a susținut în ședința de judecată.

Cat Music a insistat că propria societate ar fi încasat de la Google doar bani aferenți variantei piesei încărcate pe YouTube cu fotografia artistei, nu videoclipului propriu-zis.

Cu alte cuvinte, după ani de proces, miza se mută acum și pe traseul banilor.

Instanța a decis să nu lase lucrurile nelămurite și a cerut atât Cat Music, cât și Ha Ha Ha Production să depună la dosar screenshot-uri ale rapoartelor de monetizare aferente videoclipului „Timpul” pentru întreaga perioadă în care acesta s-a aflat pe YouTube.

Judecătorii cer dovezile-cheie, dar acestea s-ar fi „evaporat”

Situația este și mai interesantă de-atât. În timpul dezbaterilor, avocatul Cat Music a arătat că, teoretic, astfel de capturi puteau fi generate din platformă, însă unele date vechi nu ar mai putea fi obținute în prezent, deoarece după trecerea unui anumit interval acestea ar fi șterse automat.

Astfel, instanța cere tocmai documentele despre care una dintre părți susține că, cel puțin pentru anumite perioade, nu mai pot fi generate.

În paralel, procesul continuă și pe frontul presupusului plagiat.

Curtea a dispus ca o comisie formată din trei specialiști în regie să analizeze dacă videoclipul „I’m Not Alone”, realizat de Adi Halfin, îndeplinește condițiile de originalitate, dacă cele două producții au avut surse comune de inspirație și care sunt diferențele de scenariu, cadre, personaje, acțiune și tehnici cinematografice dintre acesta și videoclipul „Timpul”.

Adi Halfin susține că videoclipul lui Feli ar fi preluat elemente din creația sa fără acord, în timp ce pârâții au contestat acuzațiile și au susținut că producătorii nu au avut un rol în realizarea regiei și nu puteau verifica eventualele similitudini existente în opera livrată de regizor.

Procesul nu s-a încheiat, iar următorul termen a fost stabilit pentru 14 octombrie 2026.

Până atunci, firma lui Smiley și Cat Music trebuie să răspundă celei mai concrete întrebări apărute până acum în dosar: cât a produs efectiv videoclipul aflat de ani buni în centrul scandalului?

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