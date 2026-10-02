Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 0 – 5 = 5

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 0 - 5 = 5
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Dragă cititorule, CANCAN.RO îţi propune o provocare care îți poate testa atenția și capacitatea de observație.

Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit astfel încât ecuația greșită 0 – 5 = 5 să devină corectă. Crezi că poți găsi soluția fără ajutor?

Test IQ exclusiv pentru genii

La prima vedere, exercițiul pare extrem de simplu, însă mulți se încurcă atunci când încearcă să respecte regula principală: mutarea unui singur chibrit. Astfel de teste sunt apreciate pentru că pun la lucru logica, concentrarea și atenția la detalii, fiind o metodă distractivă de a antrena mintea.

Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 0 – 5 = 5

Provocarea pornește de la egalitatea 0 – 5 = 5, care este evident incorectă. Misiunea este să modifici această ecuație printr-o singură mutare, fără să adaugi sau să elimini alte bețe de chibrit.

Dacă nu ai reușit să găsești răspunsul, iată rezolvarea.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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