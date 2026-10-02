Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, mesaj în lacrimi pentru Cristina Petre. „Nu mai pot de dorul tău”

Andrei Rotaru/ sursa foto: colaj CANCAN
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Andrei Rotaru este din nou în atenția publicului, după ce a postat un videoclip cu ochii în lacrimi. Acesta s-a arătat mai vulnerabil ca niciodată și i-a transmis un mesaj direct fostei sale partenere de viață, Cristinei Petre. Fostul concurent de la Insula Iubirii pare afectat de dorul pe care i-l poartă.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au un trecut tumultuos. Cei doi s-au separat definitiv în urmă cu câteva luni, la scurt timp după ce s-au întors dintr-o vacanță de vis în Bali.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a ajuns la spitalul de psihiatrie, iar de atunci nu și-a mai văzut deloc fosta parteneră. Acum bărbatul i-a transmis un mesaj sincer prin care îi spunea cât de dor îi este de ea și cât de greu suportă să fie departe unul de celălalt. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, mesaj în lacrimi pentru Cristina Petre

Andrei Rotaru a postat pe pagina sa de TikTok un videoclip în care se afișa așa cum nu de multe ori fanii l-au văzut. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a prezentat într-o ipostază îngrijorătoare: vizibil obosit, trist și cu ochii în lacrimi.

Acesta a reușit să spună doar câteva cuvinte, repetitive, prin care își exprima dorul de fosta sa parteneră, Cristina Petre. Cei doi nu s-au mai văzut de când și-au spus adio definitiv, iar bărbatul pare să treacă destul de greu peste cel mai greu moment din viața sa. Totodată, el și-a declarat încă o dată iubirea față de șatenă.

„Nu mai pot de dorul tău, Cris. Nu mai pot de dorul tău și de dragul tău. Mi-e dor în fiecare zi de tine. Tu ești cel mai scump pe lume. Te iubesc, te iubesc, Cristina. Nu mai pot”, a spus Andrei Rotaru.

Andrei Rotaru/ sursa foto: captură video TikTok

Andrei Rotaru/ sursa foto: captură video TikTok

„Poate chiar mai merita o șansă!”

Videoclipul pe care l-a publicat Andrei Rotaru, a adunat sute de reacții. Fanii s-au arătat înduioșați de filmare, astfel că mulți au încercat să îi ofere sfaturi, în timp ce alții speră și acum la o împăcare între cei doi foști concurenți Insula Iubirii, precizând că, poate, mai merită o șansă.

„Poate chiar mai merita o șansă!”/ „Nu mai fii supărat, ai tot viitorul în spate ! Nu uita, viața merge înapoi!”/„Andrei, toți ne-am despărțit la un moment dat, trebuie să ai grijă de tine, nu este un capăt de țară, viața merge înainte. Ești puternic, încearcă să te înconjori de oameni nu sta singur. Îti doresc sa fi puternic și rog familia lui să fie lângă el chiar daca el îi gonește”/ „Dacă o iubești, las-o! Așa îi faci rău”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

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