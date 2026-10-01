Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”

Stelian Ogică divorțează de Paula Cojocari
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Stelian Ogică și sexy notărița divorțează după doar 4 luni de căsnicie! Acesta a făcut primele declarații despre ruptura dintre ei. La Dan Capatos Show, Ogică a explicat de ce relația lor a ajuns într-un punct fără întoarcere. Găsiți cele mai picante amănunte pe CANCAN.RO!

Stelian Ogică spune că avea nevoie de câteva luni pentru a-și pune la punct afacerile și proprietatățile pe care le construiește acum. Pe de altă parte, potrvit acestuia, proaspăta miresică nu ar fi fost pe aceeași lungime de undă cu planul lui. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu sunt mândru de mine, mi-am făcut datoria, mi-am respectat înțelegerile, mi-am făcut tot ce am stabilit. Eu am venit cu un program. Eu am spus de la început că am nevoie de șase, opt luni, pentru că toată casa asta, proprietatea asta pe care o am aici, de un hectar jumate, o transform într-o chestie de evenimente. Casa și bazinul piscicol, într-un circuit sportiv. Și mai trebuie să mai pun la punct lucrurile aici. Eu mi-am făcut un plan, pentru că trebuia să termin o afacere aici, trebuia să pot să stau mai mult acolo. Trebuia să pun lucrurile la punct aici. Am spus că am nevoie de o marjă de înțelegere pe parcursul anului ăsta.”

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Stelian Ogică și Oana divorțează după 4 luni de căsătorie.

Stelian Ogică: „Viața merge înainte”

Din vorbă în vorbă, Ogică a cam scăpat porumbelul. Se pare că la ei în ogradă, găina cânta și cocoșul juca. Potrivit fostului jucător la loto, majoritatea alegerilor din relație erau făcute de frumoasa blondină.

„Nu a fost ideea mea ca să ne căsătorim și să ne culcăm după căsătorie, a fost ideea ei și am respectat. Eu am respectat-o. De asta spun: sunt foarte mândru de mine, mi-am respectat toate înțelegerile. Eram singur, eram liber. Nu aveam pe nimeni. Nu am lăsat pe nimeni pentru Paula. Am mers în relația asta, ea era singură, eu eram singur, ne-am stabilit. Noi vorbeam nopți întregi și ore în șir la telefon. Nu sunt dezamăgit. Viața merge înainte. Eu am multe pe suflet care nu le pot spune direct, dar eu merg înainte. Eu simt un om când e îndrăgostit de cineva și când nu e. Eu spun că am experiență. Am multă experiență.”

Vă întrebați de la ce s-au luat cei doi porumbei? Se pare că mărul discordiei ar fi fost un story pe care Ogică nu l-ar fi postat la timp. De acolo, certurile au început și s-au oprit la judecătorie, unde Paula a depus actele de divorț.

„Totul a început luni seara, de la o discuție banală, că nu mi-a mers mie netul și voia să-i pun o poză pe Facebook, la story. Am întârziat cu poza aia cu un sfert de oră, s-a enervat, de acolo am început să discutăm. Avem acțiunea de divorț pe cale amiabilă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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