Ispita Gabriella, cerută în căsătorie de concurentul de la Insula Iubirii căruia i-a destrămat relația. S-a întâmplat în direct, la TV!

Ispita Gabriella Barbu, una dintre cele mai discutate prezențe din actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a trăit în trecut o poveste de dragoste intensă cu Alex Girona, fost concurent în varianta spaniolă a show-ului.

Cei doi s-au cunoscut după participarea la „La Isla de las Tentaciones”, iar relația lor a continuat și în afara camerelor de filmat, ajungând rapid într-un punct în care vorbeau despre căsătorie și familie.

Gabriella Barbu a fost cerută în căsătorie în direct la TV

Povestea lor a atras atenția publicului din Spania, mai ales pentru că apropierea dintre Gabriella și Alex a venit după experiența trăită de acesta în reality-show. Ulterior, cei doi au format un cuplu, și-au cunoscut familiile și au făcut planuri serioase de viitor. Relația părea să meargă într-o direcție clară, iar momentul care a confirmat acest lucru a fost cererea în căsătorie făcută de Alex în cadrul emisiunii „Los Vecinos de la Casa de al Lado”.

În fața camerelor de filmat, Alex Girona i-a adresat Gabriellei una dintre cele mai emoționante declarații din relația lor:

Alex: Vreau să-ți mulțumesc pentru că faci parte din viața mea. Cred că niciunul dintre noi nu se gândea că o să ne întâlnim, mai ales la atâția kilometri de casă. Cred că din primul moment, am avut parte de ceva special. Îți mulțumesc că scoți ce e mai bun din mine, îți mulțumesc că mă lași să fiu eu însumi, pentru că îmi oferi atâtea oportunități și ești mereu lângă mine. Ți-am spus mereu că ai o privire care spune totul și mă simt norocos pentru că… multă lume ar trebui să aibă o Gabriella în viața lor pentru că este incredibil. Nu mi-ai dat oportunitatea să-mi cer iertare pentru tot ce ți-am făcut. Și dacă ne-am întâlnit în televiziune și ne-am întors în televiziune, cred că ne-a mai rămas un singur lucru de făcut în televiziune. Vreau să te căsătorești cu mine, e un lucru care se întreabă o singură dată. Vreau să-mi petrec restul vieții cu tine și vreau să te întreb: Gabriella, vrei să-ți petreci restul vieții cu mine? Gabriela: Da!

Detalii neştiute din trecutul ispitei

La momentul respectiv, nimic nu părea să anunțe despărțirea care avea să urmeze. Mai târziu însă, Gabriella Barbu a făcut o dezvăluire neașteptată despre perioada petrecută alături de Alex Girona. Invitată într-un podcast, aceasta a mărturisit că a rămas însărcinată în timpul relației cu fostul concurent și că cei doi se aflau deja într-un stadiu avansat al planurilor de viitor.

Bruneta a explicat că vestea sarcinii a venit într-o perioadă complicată, marcată de neînțelegeri și probleme în cuplu. Potrivit declarațiilor sale, infidelitatea partenerului și lipsa de stabilitate din relație au cântărit decisiv în alegerea de a întrerupe sarcina. Cu toate acestea, Gabriella a recunoscut că, și în prezent, se mai gândește uneori cum ar fi fost viața sa dacă ar fi decis să păstreze copilul.

Relația dintre Gabriella Barbu și Alex Girona s-a încheiat ulterior într-un climat tensionat, cei doi aducându-și reciproc acuzații de infidelitate și continuând conflictul inclusiv în mediul online. Astăzi, cei doi merg pe drumuri separate, însă povestea lor rămâne una dintre cele mai controversate asociate universului „Insula Iubirii”, mai ales pentru că a inclus o cerere în căsătorie în direct, planuri de nuntă, o sarcină și o despărțire intens mediatizată.

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