Ispita Gabriella, cerută în căsătorie de concurentul de la Insula Iubirii căruia i-a destrămat relația. S-a întâmplat în direct, la TV!

Gabriella Barbu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ispita Gabriella Barbu, una dintre cele mai discutate prezențe din actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a trăit în trecut o poveste de dragoste intensă cu Alex Girona, fost concurent în varianta spaniolă a show-ului.

Cei doi s-au cunoscut după participarea la „La Isla de las Tentaciones”, iar relația lor a continuat și în afara camerelor de filmat, ajungând rapid într-un punct în care vorbeau despre căsătorie și familie.

Gabriella Barbu a fost cerută în căsătorie în direct la TV

Povestea lor a atras atenția publicului din Spania, mai ales pentru că apropierea dintre Gabriella și Alex a venit după experiența trăită de acesta în reality-show. Ulterior, cei doi au format un cuplu, și-au cunoscut familiile și au făcut planuri serioase de viitor. Relația părea să meargă într-o direcție clară, iar momentul care a confirmat acest lucru a fost cererea în căsătorie făcută de Alex în cadrul emisiunii „Los Vecinos de la Casa de al Lado”.

În fața camerelor de filmat, Alex Girona i-a adresat Gabriellei una dintre cele mai emoționante declarații din relația lor:

Alex: Vreau să-ți mulțumesc pentru că faci parte din viața mea. Cred că niciunul dintre noi nu se gândea că o să ne întâlnim, mai ales la atâția kilometri de casă. Cred că din primul moment, am avut parte de ceva special. Îți mulțumesc că scoți ce e mai bun din mine, îți mulțumesc că mă lași să fiu eu însumi, pentru că îmi oferi atâtea oportunități și ești mereu lângă mine. Ți-am spus mereu că ai o privire care spune totul și mă simt norocos pentru că… multă lume ar trebui să aibă o Gabriella în viața lor pentru că este incredibil. Nu mi-ai dat oportunitatea să-mi cer iertare pentru tot ce ți-am făcut. Și dacă ne-am întâlnit în televiziune și ne-am întors în televiziune, cred că ne-a mai rămas un singur lucru de făcut în televiziune. Vreau să te căsătorești cu mine, e un lucru care se întreabă o singură dată. Vreau să-mi petrec restul vieții cu tine și vreau să te întreb: Gabriella, vrei să-ți petreci restul vieții cu mine?

Gabriela: Da!

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
18 poze

Detalii neştiute din trecutul ispitei

La momentul respectiv, nimic nu părea să anunțe despărțirea care avea să urmeze. Mai târziu însă, Gabriella Barbu a făcut o dezvăluire neașteptată despre perioada petrecută alături de Alex Girona. Invitată într-un podcast, aceasta a mărturisit că a rămas însărcinată în timpul relației cu fostul concurent și că cei doi se aflau deja într-un stadiu avansat al planurilor de viitor.

Bruneta a explicat că vestea sarcinii a venit într-o perioadă complicată, marcată de neînțelegeri și probleme în cuplu. Potrivit declarațiilor sale, infidelitatea partenerului și lipsa de stabilitate din relație au cântărit decisiv în alegerea de a întrerupe sarcina. Cu toate acestea, Gabriella a recunoscut că, și în prezent, se mai gândește uneori cum ar fi fost viața sa dacă ar fi decis să păstreze copilul.

Relația dintre Gabriella Barbu și Alex Girona s-a încheiat ulterior într-un climat tensionat, cei doi aducându-și reciproc acuzații de infidelitate și continuând conflictul inclusiv în mediul online. Astăzi, cei doi merg pe drumuri separate, însă povestea lor rămâne una dintre cele mai controversate asociate universului „Insula Iubirii”, mai ales pentru că a inclus o cerere în căsătorie în direct, planuri de nuntă, o sarcină și o despărțire intens mediatizată.

CITEŞTE ŞI: El este Alex, concurentul de la Insula Iubirii cu care ispita Gabriella a rămas însărcinată. A înșelat-o, iar ea a făcut avort

Ispita Gabriella a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: ”Aș fi continuat toată viața alături de el”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Bordea și Micutzu, primele declarații după ce au fost țepuiți de Călin Crețu: ”Era un termen de plată în contract”
Bordea și Micutzu, primele declarații după ce au fost țepuiți de Călin Crețu: ”Era un termen de plată în contract”
Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”
Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Adevarul
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
Click.ro
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.