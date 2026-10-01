Arbitrul Gheorghe Moldovan, condus pe ultimul drum. Imaginile durerii de la înmormântare

Comunitatea locală este în doliu după moartea lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care a fost găsit fără viață la scurt timp după divorțul de femeia alături de care avea trei copii. Familia, prietenii și numeroși cunoscuți s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a-l conduce pe ultimul drum, într-un moment marcat de emoție și tristețe.

Imaginile surprinse la ceremonia de înmormântare arată durerea celor care l-au cunoscut și apreciat. Oamenii apropiați au fost prezenți pentru a-și lua rămas-bun, în timp ce atmosfera a fost una apăsătoare pe tot parcursul ceremoniei. Dispariția arbitrului a lăsat în urmă multă suferință, în special în rândul familiei sale.

Gheorghe Moldovan a fost înmormântat

Printre persoanele care au participat la înmormântare s-au aflat și mai mulți motocicliști, cunoscut fiind faptul că pasiunea pentru motociclete ocupa un loc important în viața lui Gheorghe Moldovan. Cei care i-au fost alături au dorit să îi respecte memoria și să îi aducă un ultim omagiu într-un mod simbolic.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei a avut loc atunci când motocicliștii și-au turat motoarele în semn de respect. Gestul a fost primit cu emoție de cei prezenți și a reprezentat o modalitate prin care prietenii și camarazii săi au ales să îi cinstească memoria.

Moartea lui Gheorghe Moldovan a provocat numeroase reacții, iar povestea sa a stârnit un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut. Arbitrul era tatăl a trei copii, iar perioada care a urmat despărțirii și divorțului a fost descrisă ca una dificilă pentru acesta.

Mesajul de adio lăsat de arbitru

Cu puțin timp înainte de tragedie, Gheorghe Moldovan ar fi transmis un mesaj în care făcea referire la problemele din căsnicia sa și la starea emoțională prin care trecea. În declarația sa, acesta vorbea despre tensiunile acumulate și despre impactul pe care situația l-ar fi avut asupra sa.

„Din cauza soției mele am ajuns în etapa de a-mi pune capăt zilelor, cu părere de rău. De un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: vreau să mor, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine, lucrurile acestea au fost menționate foarte des. Lucrurile acestea au ajuns la limită”, a declarat Gheorghe Moldovan.

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Ce tricou purta arbitrul Gheorghe Moldovan când a fost găsit fără viață. Ireal ce mesaj avea inscripționat pe el