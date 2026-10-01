Când vine iarna în București. Pe ce dată va fi prima temperatură sub 0 grade Celsius, potrivit meteorologilor Accuweather

Când vine iarna în București. Pe ce dată va fi prima temperatură sub 0 grade Celsius, potrivit meteorologilor Accuweather
Vremea
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Locuitorii Capitalei mai au de așteptat puțin până la instalarea condițiilor specifice de iarnă. Potrivit prognozei publicate de AccuWeather pentru luna noiembrie 2026, primele temperaturi negative sunt estimate la începutul celei de-a doua decade a lunii, semn că nopțile vor deveni tot mai reci în București.

Începutul lunii noiembrie va aduce valori maxime cuprinse între 9 și 18 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî treptat de la 8 grade până în apropierea pragului de îngheț. După câteva zile cu vreme relativ blândă pentru această perioadă, răcirea se va accentua.

Pe ce dată va fi prima temperatură sub 0 grade Celsius, potrivit meteorologilor Accuweather

Meteorologii AccuWeather estimează că prima temperatură negativă din București va fi înregistrată pe 10 noiembrie. Pentru această zi sunt prognozate o maximă de 8 grade Celsius și o minimă de -1 grad Celsius. De altfel, temperaturile negative nu par să fie un fenomen izolat, deoarece și pentru data de 11 noiembrie este indicată o minimă de -1 grad Celsius.

După episodul rece de la jumătatea lunii, vremea ar urma să se mențină specifică sezonului de toamnă târzie. Maximele vor oscila în general între 7 și 14 grade Celsius, iar minimele vor reveni la valori apropiate de 0 grade sau ușor pozitive. În intervalul 15-23 noiembrie, temperaturile diurne sunt estimate între 9 și 14 grade Celsius, în timp ce nopțile vor aduce valori cuprinse între 2 și 5 grade Celsius.

Când vine iarna în București

Spre finalul lunii, prognoza indică un regim termic relativ constant, cu maxime de 7-11 grade Celsius și minime în jurul valorii de 3-4 grade Celsius. Totodată, cresc și șansele de precipitații, mai multe zile fiind marcate de vreme ploioasă.

Chiar dacă apar primele temperaturi negative în termometre, acestea nu înseamnă automat instalarea iernii meteorologice. Totuși, valorile estimate pentru 10 noiembrie reprezintă primul semnal că sezonul rece începe să își facă simțită prezența în Capitală. Dacă prognoza se va menține până la acea dată, bucureștenii vor avea parte de prima noapte cu temperaturi sub pragul de îngheț încă din prima jumătate a lunii noiembrie.

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