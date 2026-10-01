Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina, după ce i-a amenințat cu judecata: „Zăvoranca 2.0”

Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina, după ce i-a amenințat cu judecata: „Zăvoranca 2.0”
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Șerban Huidu i-a dat replica Arminei după ce soția lui Marcel i-a amenințat pe cei de la „Cronica Cârcotașilor” că îi va da în judecată. Prezentatorul a spus, pentru CANCAN.RO, că „faimoasa” concurentă cam începe să se rupă în figuri, dar că, în ochii lui, nu este decât o copie a Oanei Zăvoranu.

Scandalul a izbucnit după ce Șerban Huidu a prezentat, la Cronica Cârcotașilor, un profil de pe un site de escorte din Monte Carlo, despre care a susținut că i-ar aparține Arminei. Dezvăluirea a enervat-o serios pe soția lui Marcel, care a reacționat imediat și a ridicat miza întregului conflict.

„Ne vedem în instanță! Gunoaielor”, a spus Armina.

Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina

Șerban Huidu n-a ratat ocazia să-i înțepe orgoliul Arminei și să-i transmită că faima de la „Insula Iubirii” nu vine la pachet și cu o coroană. Prezentatorul a comparat-o cu Oana Zăvoranu, doar că într-o variantă pe care el o vede mult mai puțin convingătoare. Iar partea cu amenințările pare să-i fi pus definitiv eticheta de „Zăvoranca 2.0”.

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„La Insula Iubirii, fetele frumoase, deștepte și devreme acasă se rup în figuri. Din păcate, figurile sunt cam triste. Am descoperit și noi recent, la ultimul sezon, o Zăvoranca 2.0, care, după cum vorbește, mai și amenință pe toată lumea”, a spus Șerban Huidu pentru CANCAN.RO.

Momentul de la Cronica Cârcotașilor care a enervat-o pe Armina

Momentul de la Cronica Cârcotașilor care a enervat-o pe Armina

„Am găsit-o pe un site de escorte”

Totul a început să miroasă a scandal după ce Armina a vorbit despre experiențele sale și despre perioada petrecută în Monaco. Concurenta a ținut să explice că pentru ea vacanțele exotice nu reprezintă tocmai o noutate.

„Hai să vă zic o chestie cu bucuratul de experiență, noi avem experiența asta în fiecare zi, trăim în Tenerife. E a 5-a oară când vin aici. Am lucrat și în Monaco. Dacă mă luai de la Brăila, înțelegeam”, a spus Armina.

Site-ul găsit de Șerban Huidu

Site-ul găsit de Șerban Huidu

Ei bine, exact aici a intrat Șerban Huidu în scenă cu o informație pe care a prezentat-o în emisiune ca fiind legată de un presupus profil al Arminei pe un site de escorte din Monte Carlo.

„Soția lui Maluma vrea să arate că e din altă ligă, ea a lucrat la Monaco. Hai să vedem ce a lucrat în Monaco. Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo: Armina, 22 de ani, 1,81 și are și poză. În mod normal, nu am fi arătat așa ceva, că fiecare cu meseria lui, dar să vedeți ce spune Armina despre ispitele din casa băieților”, a spus Huidu.

Rămâne de văzut dacă Armina va reuși să lămurească povestea și să-și apere imaginea de „divă de Monaco” sau dacă Șerban Huidu mai păstrează câteva surprize în mânecă. Cert este că scandalul nu pare să se stingă prea curând, iar povestea site-urilor de escorte poate reveni oricând în prim-plan.

VEZI ȘI: Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: ”Hai să vedem ce a lucrat în Monaco”

Cum a reacționat Armina, după ce Șerban Huidu a difuzat imaginile cu ea de pe un site de escorte: ”Ne vedem în instanță”

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