Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina, după ce i-a amenințat cu judecata: „Zăvoranca 2.0”

Șerban Huidu i-a dat replica Arminei după ce soția lui Marcel i-a amenințat pe cei de la „Cronica Cârcotașilor” că îi va da în judecată. Prezentatorul a spus, pentru CANCAN.RO, că „faimoasa” concurentă cam începe să se rupă în figuri, dar că, în ochii lui, nu este decât o copie a Oanei Zăvoranu.

Scandalul a izbucnit după ce Șerban Huidu a prezentat, la Cronica Cârcotașilor, un profil de pe un site de escorte din Monte Carlo, despre care a susținut că i-ar aparține Arminei. Dezvăluirea a enervat-o serios pe soția lui Marcel, care a reacționat imediat și a ridicat miza întregului conflict.

„Ne vedem în instanță! Gunoaielor”, a spus Armina.

Șerban Huidu a pus-o la punct pe Armina

Șerban Huidu n-a ratat ocazia să-i înțepe orgoliul Arminei și să-i transmită că faima de la „Insula Iubirii” nu vine la pachet și cu o coroană. Prezentatorul a comparat-o cu Oana Zăvoranu, doar că într-o variantă pe care el o vede mult mai puțin convingătoare. Iar partea cu amenințările pare să-i fi pus definitiv eticheta de „Zăvoranca 2.0”.

„La Insula Iubirii, fetele frumoase, deștepte și devreme acasă se rup în figuri. Din păcate, figurile sunt cam triste. Am descoperit și noi recent, la ultimul sezon, o Zăvoranca 2.0, care, după cum vorbește, mai și amenință pe toată lumea”, a spus Șerban Huidu pentru CANCAN.RO.

„Am găsit-o pe un site de escorte”

Totul a început să miroasă a scandal după ce Armina a vorbit despre experiențele sale și despre perioada petrecută în Monaco. Concurenta a ținut să explice că pentru ea vacanțele exotice nu reprezintă tocmai o noutate.

„Hai să vă zic o chestie cu bucuratul de experiență, noi avem experiența asta în fiecare zi, trăim în Tenerife. E a 5-a oară când vin aici. Am lucrat și în Monaco. Dacă mă luai de la Brăila, înțelegeam”, a spus Armina.

Ei bine, exact aici a intrat Șerban Huidu în scenă cu o informație pe care a prezentat-o în emisiune ca fiind legată de un presupus profil al Arminei pe un site de escorte din Monte Carlo.

„Soția lui Maluma vrea să arate că e din altă ligă, ea a lucrat la Monaco. Hai să vedem ce a lucrat în Monaco. Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo: Armina, 22 de ani, 1,81 și are și poză. În mod normal, nu am fi arătat așa ceva, că fiecare cu meseria lui, dar să vedeți ce spune Armina despre ispitele din casa băieților”, a spus Huidu.

Rămâne de văzut dacă Armina va reuși să lămurească povestea și să-și apere imaginea de „divă de Monaco” sau dacă Șerban Huidu mai păstrează câteva surprize în mânecă. Cert este că scandalul nu pare să se stingă prea curând, iar povestea site-urilor de escorte poate reveni oricând în prim-plan.

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Cum a reacționat Armina, după ce Șerban Huidu a difuzat imaginile cu ea de pe un site de escorte: ”Ne vedem în instanță”