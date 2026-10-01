Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama: „Nu am sunat-o toata ziua, nu i-am dat nici un mesaj”

Vlad Gherman i-a făcut o surpriză mamei sale. Luminița Gherman și-a aniversat ziua de naștere, iar actorul i-a fost alături, dar nu oricum, ci într-un mod deosebit. El a dezvăluit în mediul online că nu i-a dat niciun telefon sau mesaj și a așteptat să se lase seara.

Vlad Gherman este foarte activ în mediul online, acolo unde postează adesea momente din viața sa și nu numai. De această dată, el a împărtășit cu fanii săi un episod memorabil.

Cu zâmbetul pe buze, actorul i-a pregătit o surpriză inedită mamei sale, Luminița, care își aniversa ziua de naștere. Acesta s-a dus împreună cu soția sa, Oana, la casa părintească cu un tort uriaș și nu numai. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman mama

Actorul a fost mai sincer ca niciodată și a mărturisit pe pagina sa de socializare că nu și-a sunat mama și nici nu i-a trimis urări prin mesaj. Cu toate acestea, Vlad Gherman a avut un plan bine pus la punct. El a explicat că s-a pregătit cu un tort uriaș, lumânări speciale, dar și cu sushi, mâncarea preferată a celei care i-a dăruit viață.

Mai mult decât atât, în videoclipul publicat se poate observa fericirea de pe chipul femeii care nu se aștepta să își vadă fiul la casa părintească. Oana, Vlad și tatăl său i-au cântat „La mulți ani”, iar seara s-a încheiat cu îmbrățișări, zâmbete și povești, dar mai ales cu momente de neuitat pentru familia Gherman.

„Aseară i-am făcut o surpriză mamei mele de ziua ei. Nu am sunat-o toată ziua, nu i-am dat niciun mesaj de “La mulți ani!” până seara când am dat o fugă cu Oana pe la ea. S-a bucurat tare mult și surpriza a fost cu atât mai mare când a venit și comanda de sushi (mama adoră sushi) și am stat noi 4 la masă. Am povestit, am sărbătorit-o pe mama și…a fost superb! La mulți ani, mămica mea. Să îmi trăiești”, a scris Vlad Gherman, pe Facebook.

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