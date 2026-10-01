Coșmarul prin care a trecut Adi Minune: ”Eu acolo am murit”

Adrian Minune a fost la un pas de moarte! Artistul a trecut printr-un moment terifiant, în care totul s-ar fi putut termina într-o clipă, iar abia acum a decis să spună ce i s-a întâmplat. Ce a urmat l-a marcat serios pe manelist.

Totul s-a întâmplat într-o perioadă în care Adrian Minune se confrunta deja cu mai multe probleme de sănătate. Diagnosticul de obezitate și apneea de somn aveau să transforme o simplă procedură medicală într-un episod pe care artistul spune că nu-l va uita niciodată.

Adrian Minune, la un pas de moarte!

Adrian Minune și Cati Simionescu au trecut, la un moment dat, prin operația de gastric sleeve. Decizia a venit după ce problemele de greutate începuseră să le afecteze sănătatea.

Cati Simionescu avusese un AVC, se confrunta cu un colesterol foarte ridicat și cu probleme ale tiroidei, care au contribuit la acumularea kilogramelor. În cazul lui Adrian Minune, lucrurile nu erau deloc simple. Artistul susține că avea mai multe afecțiuni, iar una dintre cele mai importante era apneea de somn.

„Eu aveam mai multe probleme. Aveam apnee de somn. 2 – 3 minute să stai fără respirație e cam greu”, a spus Adrian Minune în podcastul lui Bursucu, „un Podcast mișto”, completând că fusese diagnosticat și cu obezitate.

Până în acel moment, problema a fost una medicală care urma să fie rezolvată prin intervenție. Numai că episodul prin care a trecut ulterior a schimbat complet situația.

„I s-a oprit inima”

Adrian Minune a povestit că a făcut o endoscopie sub sedare și că, după procedură, a fost dus într-o cameră de așteptare. Artistul a spus că nu s-a trezit așa cum trebuia și că, la un moment dat, a auzit aparatul medical schimbându-și sunetul. El a mărturisit că acela a fost momentul în care situația a devenit critică.

„Hai că o spun, că nu se întâmplă nimic. Am făcut endoscopie cu sedare și după această sedare m-au băgat într-o cameră de așteptare. Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și dintr-o dată a făcut bip lung. Eu nu m-am trezit din anestezie. Am murit!”, a declarat Adrian Minune.

Pentru artist, acesta a fost momentul în care a realizat cât de serioasă devenise problema. Iar explicația pe care a primit-o ulterior a fost legată, potrivit lui și soției sale, de apneea de somn și de efectul sedării.

„În timpul sedării, în timp anesteziei, i s-a oprit inima. Așa se întâmplă când ai apnee de somn, sub sedare, nu te mai trezești”, a completat Cati Simionescu.

După episodul din timpul procedurii, lucrurile au luat o turnură și mai serioasă. Adrian Minune susține că medicii i-au explicat soției sale că intervenția de micșorare a stomacului devenise urgentă. Artistul își amintește inclusiv vocile celor care încercau să-l trezească și sunetul aparatului pe care îl auzea în acele clipe.

„Strigau la mine: trezește-te, trezește-te! Eu îi auzeam și pe ei, dar și aparatul. Atunci i-au spus soției: dacă nu se operează mâine, moare subit, moare în somn”, a mai spus Adi Minune.

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