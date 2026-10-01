Un nou caz de femicid în Neamț. O femeie a murit, după ce soțul ei a înjunghiat-o

Un nou caz de femicid în Neamț. O femeie a murit, după ce soțul ei a înjunghiat-o
Crimă/ sursa foto: Colaj CANCAN
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O femeie în vârstă de 58 de ani, din Neamț a murit după ce a fost înjunghiată de propriul soț. Între cei doi s-ar fi iscat un scandal, pe fondul consumului de alcool. Bărbatul a fost reținut de polițiști după o zi. 

O altă tragedie a avut loc în Neamț. De această dată, o femeie în vârstă de 58 de ani, din localitatea Dumbrava Roșie, Neamț, a fost înjunghiată mortal de soț.

Crima s-a produs marți, 29 septembrie, însă bărbatul care a recurs la acest gest a fost reținut de autorități o zi mai târziu, miercuri, 30 septembrie. Totul ar fi pornit de la o ceartă, pe fondul consumului de alcool, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Neamț.

„În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, la data de 29 septembrie, în jurul orei 18:00, în timp ce soţul acesteia, în vârsta de 58 de ani, se afla la locuinţa sa din Dumbrava Roşie, împreună cu soţia sa, pe fondul consumului de alcool şi al unui conflict spontan, acesta şi-ar fi înjunghiat soţia cu un obiect tăietor-înţepător în piciorul stâng. Ca urmare a leziunii produse şi a şocului hemoragic, la scurt timp a survenit decesul femeii”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Poliție

Poliție

Încă o femeie din Neamț a fost ucisă de soț

După ce a comis fapta, soțul femeii din Neamț a ascuns cuțitul și a încercat să ascundă urmele faptei. Mai mult decât atât, în fața autorităților a declarat, inițial, că victima s-a autoaccidentat.

Ulterior, acesta a plecat în municipiul Piatra-Neamț, la locuința fiicei sale, iar de acolo a fost ridicat de polițiști și dus la audieri. El a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte, în forma violenței în familie.

Două cazuri de femicid în aceeași zi, în același județ

Cazul femeii în vârstă de 58 de ani s-a produs în aceeași zi în care o altă femeie în vârstă de 42 de ani a fost ucisă de partenerul ei. Coincidența cutremurătoare este că ambele tragedii au avut loc în Neamț.

Pe de altă parte, bărbatul din Roman, văzând că polițiștii îi bat la ușă, a recurs la un gest extrem, astfel că nu va putea fi tras la răspundere pentru fapta sa.

VEZI ȘI: Lorena Isceri, ucisă de fostul iubit după ce relația lor s-a încheiat. Femeia îi spusese mamei că îi era frică

Cu cine a vorbit criminalul din Neamț, înainte să-și ucidă partenera. Băiatul femeii, salvat de un apel la 112!

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