Fotografia cu Messi care i-a dat bătăi de cap lui Lamine Yamal! Cererea surprinzătoare făcută propriului tată

Fotografia cu Messi care i-a dat bătăi de cap lui Lamine Yamal! Cererea surprinzătoare făcută propriului tată
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Ce i-a cerut Yamal tatălui său, sursa-colaj CANCAN.RO
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Lamine Yamal a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre celebra fotografie în care apare, pe vremea când era bebeluș, alături de Lionel Messi. Imaginea care a făcut înconjurul lumii și a alimentat comparațiile dintre cei doi fotbaliști nu i-a adus tânărului star de la Barcelona doar bucurie, ci și un sentiment de disconfort. Într-un interviu acordat publicației britanice The Guardian, Yamal a mărturisit că i-a cerut tatălui său să șteargă fotografia de pe Facebook, deoarece nu își dorea să trăiască permanent în umbra legendarului argentinian. Fotbalistul de 19 ani a vorbit și despre ambițiile sale, despre Balonul de Aur, despre copilăria dificilă și despre sacrificiile făcute de părinții săi pentru ca el să poată juca fotbal.

Fotografia cu Lionel Messi pe care Lamine Yamal nu voia să o mai vadă

Una dintre cele mai cunoscute fotografii din lumea fotbalului îl înfățișează pe Lionel Messi alături de Lamine Yamal, pe vremea când actualul star al Barcelonei era doar un bebeluș. Imaginea a devenit celebră după ce a fost făcută publică, iar asemănările dintre parcursurile celor doi fotbaliști au alimentat numeroase discuții despre posibilitatea ca Yamal să devină succesorul argentinianului.

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Numai că tânărul internațional spaniol nu a privit întotdeauna cu entuziasm această asociere. Dimpotrivă, a încercat să evite comparațiile încă de la început, deoarece își dorea să fie recunoscut pentru propriile calități și pentru stilul său de joc, nu pentru faptul că fusese fotografiat în copilărie cu unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie.

Potrivit declarațiilor sale, fotografia a rămas necunoscută publicului timp de 17 ani, la dorința sa. Yamal a explicat că i-a cerut inclusiv tatălui său să o elimine de pe rețeaua de socializare Facebook, tocmai pentru a împiedica perpetuarea comparațiilor.

„I-am cerut tatălui meu să o șteargă de pe Facebook. Comparațiile erau mult prea ușor de făcut, iar eu voiam să fiu Lamine, nu voiam să fiu Messi”, a declarat fotbalistul.

Mărturisirea arată cât de importantă este pentru Yamal construirea propriei identități sportive, într-un moment în care evoluțiile sale spectaculoase îl mențin permanent în atenția publicului.

Messi și Yamal, sursa-captură social media UNICEF România

Lamine Yamal consideră că merită Balonul de Aur

În interviul acordat publicației The Guardian, ale cărui declarații au fost preluate și de Marca, Lamine Yamal nu și-a ascuns ambițiile individuale. Fotbalistul Barcelonei consideră că evoluțiile sale se ridică de mai multă vreme la nivelul necesar pentru câștigarea Balonului de Aur și că performanțele obținute până acum nu reprezintă un motiv pentru a se mulțumi cu ceea ce a realizat.

Deși are numai 19 ani, internaționalul spaniol vorbește cu încredere despre propriile calități și despre locul pe care consideră că îl ocupă în fotbalul mondial.

„Sincer, nu este vorba doar despre anul acesta. Joc la nivel de Balon de Aur de mai mult timp. Toată lumea știe că sunt un jucător diferit”, a afirmat Yamal.

Declarațiile sale vin după succesul Spaniei la Cupa Mondială, competiție în urma căreia naționala a obținut al doilea titlu mondial din istoria sa. Cu toate acestea, tânărul fotbalist spune că triumful nu i-a diminuat dorința de a continua să câștige și să își depășească propriile performanțe.

Ce a simțit în finala Cupei Mondiale. Nu voia ca arbitrul să fluiere sfârșitul

Lamine Yamal a povestit și cum a trăit atmosfera finalei Cupei Mondiale, mărturisind că bucuria de a juca într-un asemenea meci era atât de mare, încât nu își dorea ca partida să se termine.

„Eram în finala Cupei Mondiale și voiam să continui să joc. Nu m-am gândit niciodată: fluieră odată finalul! Mă bucuram de fiecare moment”, a explicat fotbalistul.

Yamal a vorbit și despre felul în care încearcă să își depășească adversarii, într-un fotbal modern pe care îl consideră din ce în ce mai mecanic. În opinia sa, jucătorii capabili să improvizeze și să ofere ceva neașteptat pot face diferența chiar și în fața unor adversari extrem de bine pregătiți.

„Fundașul lateral este ca un robot care încearcă să mă oprească. Roboții sunt aproape perfecți, dar o ființă umană are ceva ce un robot nu are. Fotbalul a devenit mecanic, însă există jucători care au acea scânteie specială”, a declarat Yamal.

Referindu-se la faza care s-a încheiat cu golul marcat de Ferran Torres împotriva Argentinei, internaționalul spaniol a explicat că încearcă să își provoace adversarii și să îi împiedice să îl oprească prin reacții previzibile, bazate exclusiv pe automatisme.

Yamal și Messi în finala Cupei Mondiale, sursa-profimedia.ro1

Copilăria dificilă a lui Yamal. Tatăl său aduna fier vechi de pe străzi

Dincolo de succesul sportiv și de celebritatea dobândită la o vârstă foarte fragedă, Lamine Yamal spune că nu a uitat niciodată condițiile în care a crescut. Copilăria petrecută în cartierul Rocafonda i-a oferit o perspectivă diferită asupra vieții și l-a ajutat să înțeleagă că problemele cu adevărat importante nu sunt întotdeauna cele întâlnite pe terenul de fotbal.

Tânărul a vorbit despre sacrificiile făcute de mama sa pentru ca el să poată practica sportul și despre eforturile tatălui său, care aduna fier vechi de pe străzi pentru a asigura hrana familiei.

„În fotbal nu există frică. Am văzut-o pe mama chinuindu-se ca eu să pot juca și l-am văzut pe tata adunând fier vechi de pe străzi ca eu să am ce mânca. Asta înseamnă frică. Acum, dacă trebuie să îmi ajut familia, pot să fac asta”, a mărturisit fotbalistul.

Yamal consideră că experiențele din copilărie l-au ajutat să rămână cu picioarele pe pământ, indiferent de trofeele câștigate și de atenția de care se bucură.

„Nu aș spune niciodată: cine ești tu? Eu am câștigat Cupa Mondială. Numai oamenii proști au această mentalitate. Știu că fotbalul reprezintă doar 0,000001% din viață”, a adăugat internaționalul spaniol.

Cum și-a construit stilul de joc între stradă și academia Barcelonei

Lamine Yamal consideră că stilul său spectaculos reprezintă rezultatul întâlnirii dintre două moduri diferite de a înțelege fotbalul. Pe de o parte, există disciplina tactică și inteligența de joc dezvoltate la academia Barcelonei, iar pe de altă parte se află spontaneitatea și curajul dobândite în copilărie, atunci când juca pe străzile cartierului său.

Fotbalistul spune că tocmai această combinație îi permite să găsească soluții neașteptate și să creeze dificultăți adversarilor.

„Barcelona îți oferă control și inteligență fotbalistică. În parc nu există inteligență fotbalistică, te duci să îți driblezi adversarul și apoi te întorci. Eu le am pe amândouă”, a explicat Yamal.

În ciuda contractelor importante și a statutului de vedetă internațională, jucătorul insistă că principala sa motivație rămâne plăcerea de a practica fotbalul. Pentru el, momentul în care primește mingea și simte reacția spectatorilor este mai important decât orice recompensă financiară.

„Nu joc pentru bani, joc pentru plăcere. Când primesc mingea și simt că oamenii se ridică de pe scaune în stadion, te simți mai puternic decât oricine altcineva. Te simți ca Superman sau Spider-Man”, a încheiat Lamine Yamal.

Deși fotografia alături de Lionel Messi continuă să reprezinte pentru public o legătură simbolică între două generații de fotbaliști ai Barcelonei, Yamal își dorește ca performanțele sale să vorbească de la sine. Mesajul său rămâne același: nu vrea să fie următorul Messi, ci să își construiască propria poveste în fotbal.

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