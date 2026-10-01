Motivul real pentru care Maria Avram și Bianca Dan au rupt prietenia cu Ella Vișan, după Insula Iubirii

Motivul real pentru care Maria Avram și Bianca Dan au rupt prietenia cu Ella Vișan, după Insula Iubirii
Francesca Sarao, Bianca Dan, Ella Vișan și Maria Avram, fostele concurente din sezonul 9 de la Insula Iubirii/ sursă foto: social media
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Prietenia dintre Ella Vișan, Bianca Dan și Maria Avram este acum de domeniul trecutului. Deși legătura dintre ele s-a sudat în timpul filmărilor din sezonului 9 de la Insula Iubirii, cele trei foste concurente au ajuns în punctul în care nu își mai vorbesc. De la ce s-a rupt, de fapt, legătura dintre ele?

Deși în timpul filmărilor din timpul sezonului 9 de la Insula iubirii Ella Vișan, Maria Avram și Bianca Dan au avut o relație de prietenie care părea solidă, petrecând timp împreună, odată revenite în țară, prietenia lor s-a destrămat definitiv.

De ce nu mai vorbesc Bianca Dan și Maria Avram cu Ella Vișan

Invitate în cadrul unui podcast, Bianca Dan și Maria Avram au recunoscut public că între ele și Ella Vișan nu mai există nicio relație, lăsând să se înțeleagă că dezamăgirea a fost mare. Întrebate dacă mai vorbesc cu fosta lor colegă de suferință de pe Insulă, Bianca și Maria au preferat să răspundă scurt și la obiect fără a oferi detalii. În timp ce Ella Vișan a fost exlusă din „gașca veselă”, iar relația lor s-a răcit complet, Maria Avram și Bianca Dan sunt cele mai bune prietene.

Bianca Drăgan: ”Apropo de dezamăgiri și așteptări. Mai vorbiți cu Ella?

Bianca Dan: Nu am nicio legătură cu ea.

Maria Avram: Subiect închis.

Bianca Dan: Consider că a închis „ceva” acolo, rana ei, și nu vrea să discute. Nici nu am întrebat-o, nici ea nu spune, nici nu mă interesează. Dacă a învățat ceva, e ok”, au fost răspunsurile celor două foste concurente – în podcastul Face to Face.

Ella Vișan și Maria Avram/ sursă foto: social media

În Thailanda, Maria Avram și Ella Vișan s-au apropiat extrem de mult, părând chiar cele mai bune prietene, însă acum au ajuns să nu își mai vorbească. De la postări comune pe rețelele de socializare, până la ieșiri și petreceri împreună, totul s-a încheiat brusc, iar fanii au observat imediat distanțarea.

Cele mai multe semne de întrebare au apărut în momentul în care Maria Avram nu a invitat-o pe Ella la ziua ei de naștere. Ella Vișan și Maria Avram locuiesc în Marea Britanie, fiind unul dintre motivele pentru care au păstrat legătura și după terminarea filmărilor din Thailanda.

„De la ziua mea au lipsit Ella și Francesca. Cu Francesca nu am păstrat legătura încă de când am ieșit de pe Insula, iar pe Ella nu am invitat-o. Pentru că s-a rupt lanțul de iubire. Nu mai împărțim aceleași valori morale și principii. Eu nu m-am certat niciodată în viața asta cu nimeni.

Dar ideea este că atunci când eu văd că un om nu mai împarte aceleași valori cu mine, mă îndepărtez, plec. Nu a avut loc o discuție finală între noi. Eu consider că am fost alături de ea 100% din toate punctele de vedere, cu tot ce s-a întâmplat în online. Nu am luat nimic de bun din ce spuneau oamenii. Am fost sincer alături de ea.

Însă, între timp, am aflat niște lucruri care m-au dezamăgit profund. Lucruri care nu au avut nicio treabă cu realitatea despre mine și Marius, despre casa noastră”, a mai spus Maria Avram.

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