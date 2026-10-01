Un prezentator celebru, criticat chiar de prietenul său pentru cât plătește bona! „Eu i-aș fi dat 100 de dolari!”- este vorba de Andy Cohen

Andy Cohen, celebrul prezentator american în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit cât îi plătește tinerei care are grijă de cei doi copii ai săi, Ben, în vârstă de 7 ani, și Lucy, de 4 ani. Discuția despre bani a avut loc în timpul emisiunii sale radiofonice, când bunul său prieten Jeff Lewis a rămas surprins de suma oferită bonei și i-a reproșat că este prea mică pentru posibilitățile sale financiare. Schimbul de replici a scos la iveală și cât plătește Lewis pentru îngrijirea propriei fiice, dar și diferențele dintre cei doi în privința remunerației persoanelor care le supraveghează copiii.

Cât plătește Andy Cohen pentru îngrijirea celor doi copii

Andy Cohen a vorbit deschis despre cheltuielile pe care le are cu îngrijirea copiilor în ediția de luni a emisiunii „Andy Cohen Live”, unde l-a avut ca interlocutor pe prietenul său de mulți ani, Jeff Lewis, în vârstă de 56 de ani.

Cei doi au început să compare sumele pe care le oferă persoanelor care le supraveghează copiii, iar prezentatorul Bravo a dezvăluit că bona sa, o tânără de 23 de ani, primește 30 de dolari pe oră pentru a avea grijă de Ben și Lucy.

Suma nu l-a impresionat deloc pe Jeff Lewis, care a considerat că remunerația este prea mică, mai ales având în vedere situația financiară a prietenului său.

„Mi se pare puțin. Mai ales din partea cuiva care are banii tăi. A stat acolo două ore și i-ai dat 60 de dolari? I-au ajuns măcar pentru taxi?”, l-a întrebat Lewis pe Cohen.

Replica a venit în contextul în care cei doi discutau despre cât ar trebui plătită o persoană care are responsabilitatea de a supraveghea doi copii mici, chiar și pentru numai câteva ore.

Jeff Lewis i-a spus că ar fi trebuit să îi dea 100 de dolari

Andy Cohen a explicat că, la cea mai recentă ocazie în care a apelat la serviciile bonei, aceasta a petrecut două ore și 15 minute alături de copiii săi, iar el i-a oferit 70 de dolari.

Jeff Lewis a rămas însă la părerea că suma este insuficientă și i-a spus prietenului său că, într-o situație asemănătoare, ar fi fost mult mai generos.

„Probabil că i-aș fi dat 100 de dolari pentru două ore, pentru doi copii”, a declarat Lewis.

Acesta a dezvăluit că plătește 37 de dolari pe oră persoanei care are grijă de fiica sa, Monroe, în vârstă de 9 ani.

Prin urmare, Jeff Lewis oferă un tarif orar mai mare pentru supravegherea unui singur copil decât suma pe care Andy Cohen o plătește pentru îngrijirea celor doi copii ai săi.

Discuția dintre cei doi a evidențiat diferența dintre propriile lor așteptări privind plata serviciilor de babysitting, Lewis considerând că prietenul său ar trebui să țină cont atât de numărul copiilor, cât și de responsabilitatea persoanei care îi supraveghează.

Andy Cohen a devenit tată pentru prima dată la 50 de ani

Andy Cohen și-a întâmpinat primul copil, pe Benjamin, în februarie 2019, când avea 50 de ani. Trei ani mai târziu, în aprilie 2022, familia sa s-a mărit odată cu venirea pe lume a fiicei sale, Lucy.

Prezentatorul a vorbit de mai multe ori despre dorința de a deveni părinte și despre faptul că, pentru o lungă perioadă, nu a crezut că va avea posibilitatea să își întemeieze propria familie.

În decembrie 2018, cu puțin timp înainte de nașterea fiului său, Cohen a făcut o mărturisire emoționantă în cadrul emisiunii „Watch What Happens Live”, explicând cât de mult însemna pentru el perspectiva de a deveni tată.

„Familia înseamnă totul pentru mine, iar să am una a mea este ceva ce mi-am dorit din toată inima întreaga viață. Deși mi-a luat mai mult decât majorității oamenilor să ajung în acest punct, abia aștept ceea ce îmi imaginez că va fi cel mai frumos capitol de până acum”, declara prezentatorul.

Andy Cohen a explicat atunci că, în perioada copilăriei și adolescenței, nu își imaginase că ar putea deveni părinte.

„Când creșteam, pur și simplu nu am crezut niciodată că ar fi posibil ca un bărbat gay să ajungă să aibă o familie. Sunt foarte recunoscător unei minunate mame-surogat cu care colaborez”, mărturisea acesta.

Nașterea lui Benjamin, urmată de venirea pe lume a lui Lucy, i-a împlinit astfel o dorință pe care o avusese încă din tinerețe.

Andy Cohen și-a confirmat relația cu Kevin Sobieski

Dincolo de responsabilitățile de părinte, Andy Cohen traversează și o perioadă importantă în viața sentimentală. La începutul verii, prezentatorul și-a confirmat relația cu Kevin Sobieski, vorbind în cadrul emisiunii „Radio Andy” despre modul în care noul său partener a ajuns să îi cunoască pe cei doi copii.

Cohen a explicat că nu a dorit să grăbească lucrurile și că integrarea lui Sobieski în viața familiei s-a făcut treptat, cu multă atenție la sentimentele și nevoile celor mici.

Potrivit prezentatorului, el și partenerul său au abordat această etapă cu răbdare, încercând să construiască o relație firească între Sobieski, Benjamin și Lucy.

„Acest bărbat este bun, puternic și inteligent, este un adult și îmi iubește copiii, iar ei îl iubesc pe el și eu îl iubesc. Am fost foarte precauți, intenționați și metodici în felul în care ne-am cunoscut și în care l-am prezentat copiilor, introducându-l atât de treptat în viața familiei mele, iar eu trebuie să spun că totul a fost foarte ușor”, a declarat Andy Cohen.

Prezentatorul a subliniat astfel că relația dintre partenerul său și cei doi copii s-a dezvoltat fără grabă, într-un ritm pe care l-a considerat potrivit pentru familia sa.

În prezent, Andy Cohen își împarte timpul între cariera din televiziune și radio, creșterea celor doi copii și relația cu Kevin Sobieski. Iar dacă în viața personală lucrurile par să evolueze liniștit, discuția despre cei 30 de dolari pe oră pe care îi plătește bonei a demonstrat că până și între prieteni apropiați pot exista opinii foarte diferite despre bani.

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