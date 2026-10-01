Alex Bodi, lovitură de milioane la Berlin! Afaceristul a încheiat un contract care îi va rotunji serios conturile

Alex Bodi pregătește un proiect cu totul neașteptat, după o serie de întâlniri de afaceri desfășurate la Berlin! Omul de afaceri român a ajuns la un acord de cooperare cu prof. dr. Stefan Haupt, avocat, colecționar de artă și una dintre figurile cunoscute ale scenei artistice berlineze. Miza? Aducerea în România a unei impresionante colecții de artă, evaluată la ordinul milioanelor, care are în centrul său o temă extrem de actuală: banii și puterea lor.

Alex Bodi și avocatul și colecționarul de artă berlinez prof. dr. Stefan Haupt au convenit să aducă colecția Haupt, recunoscută la nivel internațional, în România și să o pună la dispoziția unui public larg. În centrul atenției s-a aflat mult mai mult decât simpla prezentare a operei de artă, deoarece expoziția planificată urmează să abordeze o întrebare majoră a epocii noastre, care, în contextul plăților mobile, al criptomonedelor și al sistemelor financiare din ce în ce mai digitalizate, nu ar putea fi mai actuală: Ce înseamnă banii pentru om – și cum s-a schimbat această semnificație de-a lungul generațiilor?

Alex Bodi a dat lovitura în Berlin! Ce contract a încheiat afaceristul

Afaceristul Alex Bodi face drumuri constante la Berlin încă de la începutul anului 2026. Motivul îl constituie diverse proiecte de afaceri cu un conglomerat cu sediul în Germania și activitate internațională, care dispune de sedii în Hong Kong, Zurich, Dubai, Singapore și Ucraina. Printre aceste proiecte se numără și achiziția și renovarea a 166 de apartamente în Halle ( Saale), Saxonia- Anahalt, dezvoltarea băuturii energizante, precum și un contract între Alex Bodi și CRIF ( Centrale Rischi Finanziari S.p.A. un grup cu activitate internațională în peste 30 de țări care se numără printre liderii pieței în domeniul informațiilor economice din Europa și Asia de Sud-Est), AML ( prevenirea spălării banilor) și KYB ( Verificarea companiilor în contextul conformității).

La Berlin, Alex Bodi nu s-a ocupat doar de bussiness. Printre întâlnirile și discuțiile purtate în Capitala Germaniei s-a conturat și un proiect cu o altă miză: arta. Cei doi au avut mai multe întâlniri, iar una dintre locațiile în care s-au purtat discuțiile a fost chiar sediul Asociației Băncilor de Garanții din Germania ( VDB), unde s-au întâlnit și cu directorul executiv Stephan Jansen. Și, cum se întâmplă uneori în lumea marilor afaceri, o discție despre bani avea să ducă..tot la bani, dar de această dată priviți prin ochii artei.

Din aceste întâlniri s-a născut ideea colecției Haupt, construită de Stefan Haupt de-a lungul mai multor decenii și evaluată la ordinul milioanelor să fie adusă în România și ulterior prezentată publicului. Vorbim despre peste 300 de opere de artă care au în comun povești despre avere, putere, muncă, statut și valoare. Planul este ca operele să fie transportate în România în condiții speciale, cu transport securizat, asigurare și pază. Deocamdată, locația și data exactă a expoziției nu au fost anunțate, urmând ca detaliile să fie stabilite după finalizarea organizării.

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