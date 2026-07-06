Alex Bodi și-a scos la asfalt Urusul super-unicat piele de șarpe. Mai rar vezi așa bolid!

Alex Bodi, 41 de ani, e un domn care se respectă. Deține cel mai tare Lamborghini Urus Mansory Venatus din România, cu o vopsea ce imită pielea de șarpe. Lui Alex Bodi îi plac mașinile de lux și femeile frumoase, asta e cert! Așa că a ieșit cu un prieten la un restaurant, iar aceasta a fost ocazia perfectă să-și etaleze unul dintre cele mai luxoase SUV-uri construite vreodată. CANCAN.RO l-a suprins în timp ce mergea la un local din nordul Capitalei. Imagini top cu Alex Bodi, considerat și clona actorului american Dave Bautista din Avengers!

Alex Bodi, care se pricepe atât la mașini cât și la citate inspiraționale, este un cunoscut om de afaceri român, care și-a clădit averea în Spania. Unul dintre business-urile sale este vânzarea de mașini de lux. El mai deține și un Aventador culoare Verde Ermes, cu care a fost surprins de CANCAN.RO la un alt prânz, iar imaginile fabuloase sunt AICI.

Iată-l pe Alex Bodi cu o ținută caracteristică, tricou și pantaloni mulați, plus tatuajele și ochelarii de soare cu rame subțiri aurii. Bodi poartă și o pereche de sneakers de la Christian Dior, asortați cu tricoul. N-are nicio problemă cu parcarea Lamborghini-ului, pentru astfel de mașini există mereu locuri dedicate și nu e nevoie ca Bodi să-și lase numărul în parbriz, alături de textul „Scz, vin imediat”, cum fac românii de rând.

Alex Bodi și-a scos la asfalt Urusul super-unicat piele de șarpe

În timp ce relațiile cu băieții și mașinile rulează fin, viața amoroasă a lui Alex Bodi este mai complexă decât cartea de chimie organică de clasa a XII-a! Fiind un bărbat atât de atrăgător, un Alfa dominant fără echivoc, Alex Bodi atrage femeile mai ceva ca ofertele la Sephora. De aici și unele probleme, pentru că femeile sunt multe iar el e unul singur, deci e un dezechilibru pe cerere și ofertă, cum ar spune un analist economic. Și de aici unele „certuri”.

Cele mai recente „certuri” sunt legate de relațiile complexe pe care le are cu actuala iubită Ancuța și cu fosta Gabriela, cu care el încă are legături sufletești puternice, iar ea și mai și. E firesc deci să apară tensiuni, de care Alex Bodi n-are cum să fugă, nici măcar cu două Lamborghini-uri! Dar poate să încerce să mai uite de aceste delicate probleme și eventual să se destăinuie unui prieten drag, între patru ochi, la o friptură suculentă.

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