Parlamentarii britanici cer interzicerea desenului animat „Masha și Ursul”. Care este motivul

Unul dintre cele mai urmărite desene animate din lume, „Masha și Ursul”, a ajuns în centrul unei controverse politice în Marea Britanie. Un grup format din peste 50 de parlamentari britanici solicită Guvernului să investigheze difuzarea serialului și să analizeze dacă acesta ar trebui să mai fie disponibil pe platformele de streaming.

Potrivit publicației The Guardian, scrisoarea adresată ministrului britanic al Culturii, Lisa Nandy, este semnată de parlamentari din mai multe partide politice, inclusiv Partidul Laburist, Conservator, Liberal-Democrat, SNP, Plaid Cymru și Partidul Verde. Inițiativa a fost coordonată de deputatul liberal-democrat Tom Gordon.

Aleșii susțin că serialul, inspirat dintr-un basm popular rusesc, nu este doar un desen animat inofensiv, ci poate funcționa ca un instrument de „soft power” al Rusiei. Ei afirmă că anumite episoade includ imagini și simboluri asociate perioadei sovietice și armatei ruse.

Ce spun parlamentarii din Marea Britanie despre acest serial animat

Printre exemplele invocate se numără un episod în care Masha poartă ceea ce parlamentarii descriu drept o uniformă de tanchist din perioada sovietică și altul în care apare cu o șapcă asemănătoare celei purtate de grănicerii sovietici, simbol asociat de semnatarii scrisorii cu NKVD, fosta poliție secretă a Uniunii Sovietice.

Parlamentarii susțin că astfel de imagini contribuie la normalizarea simbolurilor militare sovietice în rândul copiilor și cer autorităților să analizeze cu atenție conținutul disponibil pe platformele de streaming. Ei atrag atenția că serialul este difuzat în Regatul Unit atât prin Netflix, care a anunțat recent achiziția a două noi sezoane și extinderea licenței în peste 100 de țări, cât și prin platforma ITVX.

În scrisoare se arată că părinții britanici „au dreptul să se aștepte ca programele destinate copiilor să fie verificate corespunzător, mai ales atunci când aliații Marii Britanii au ridicat îngrijorări credibile privind propaganda de stat”.

Și ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat recent că „Masha și Ursul” face parte din strategia de „soft power” a Kremlinului.

„Pentru multe state, inclusiv Estonia, simbolurile sovietice reprezintă ocupație, deportări, crime în masă și crime împotriva umanității”, a afirmat oficialul estonian.

Compania Animaccord, studioul care produce serialul și care are sediul în Cipru, respinge categoric toate acuzațiile.

Reprezentanții companiei susțin că „Masha și Ursul” este un desen animat dedicat exclusiv copiilor, construit în jurul unor teme precum prietenia, bunătatea și imaginația și că nu conține niciun mesaj politic.

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