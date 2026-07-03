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Cristiano Ronaldo nu ia încă o decizie privind naționala Portugaliei. Anunțul va veni după Campionatul Mondial

De: Daniel Matei 03/07/2026 | 22:10
Cristiano Ronaldo nu ia încă o decizie privind naționala Portugaliei. Anunțul va veni după Campionatul Mondial
Sursa foto: Profimedia
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Cristiano Ronaldo a declarat că va lua o decizie privind viitorul său la echipa națională a Portugaliei după încheierea Campionatului Mondial, însă a subliniat că, în acest moment, subiectul „nu este important”.

Atacantul în vârstă de 41 de ani a contribuit la calificarea Portugaliei în optimile de finală, după ce a înscris din penalty în victoria cu 2-1 împotriva Croației, disputată joi, la Toronto, amintește ESPN.

Întrebat după meci despre informațiile apărute în presa portugheză, potrivit cărora s-ar retrage de la echipa națională după acest turneu, starul lui Al Nassr a evitat să dea un răspuns clar.

„Viitorul nu este important acum. Voi vorbi despre asta… Voi avea timp, după ce vom câștiga sau vom pierde, să discut cu familia mea și apoi voi lua o decizie, așa cum fac de obicei. Nu mai iau decizii pripite, iar acum tratez totul cu calm. Deocamdată, vreau doar să mă bucur de prezent”, a declarat el.

Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin, cu 146 de goluri în 232 de meciuri pentru Portugalia, după debutul său din 2003.

Cristiano Ronaldo, după victoria cu Croația: „Trebuie să înveți să suferi”

Aflat la al șaselea Campionat Mondial din carieră și încercând să cucerească singurul trofeu important care îi lipsește din palmares, Ronaldo a recunoscut că succesul nu poate veni fără suferință.

Înlocuit în minutul 81, atacantul a urmărit cu emoții de pe banca de rezerve golul victoriei marcat de Gonçalo Ramos în al patrulea minut al prelungirilor. Croația a reușit să înscrie spre final, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

„Așa este fotbalul. Ca să câștigi o competiție de asemenea amploare, trebuie să înveți să suferi. A fost un meci foarte spectaculos pentru suporteri. Am controlat destul de bine prima repriză, însă a doua a fost mai haotică. Am avut în continuare unele dificultăți, dar asta înseamnă competiția: trebuie să mergi mai departe”, a spus Cristiano Ronaldo.

Portugalia va înfrunta acum Spania în optimile de finală ale Campionatului Mondial, într-un meci programat luni, la Dallas, Texas. Cele două reprezentative s-au întâlnit și în finala Ligii Națiunilor UEFA din vara trecută, când Portugalia s-a impus la loviturile de departajare, după un scor de 2-2 în timpul regulamentar.

„Știm că Spania are valoarea necesară pentru a câștiga Campionatul Mondial. Va fi un meci dificil, la fel ca toate cele care urmează de acum înainte. Îi cunoaștem foarte bine și vom fi pregătiți”, a declarat Cristiano Ronaldo, care a evoluat timp de nouă sezoane la Real Madrid.

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