Locul din Europa unde primești 30.000 de euro dacă te muți într-un sat izolat

Spania încearcă să găsească soluții pentru una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă numeroase comunități rurale: depopularea. În anumite zone, sate întregi au rămas aproape pustii, iar casele abandonate se degradează de la un an la altul. Autoritățile regionale încearcă acum să transforme aceste proprietăți într-o oportunitate pentru oamenii care sunt dispuși să se mute în mediul rural și să contribuie la revitalizarea localităților.

Una dintre inițiativele lansate în acest scop este programul „Moviliza tu vivienda rural”, implementat în Castilla-La Mancha. Prin intermediul acestei scheme, proprietarii unor locuințe neocupate pot beneficia de sprijin financiar pentru renovarea imobilelor și ulterior pentru închirierea acestora.

Programul se adresează în special zonelor rurale în care numărul locuitorilor a scăzut considerabil în ultimii ani. Ideea autorităților este de a folosi cât mai eficient locuințele deja existente, în locul construirii unor case noi, în condițiile în care multe proprietăți din sate sunt neutilizate.

Ajutor financiar de până la 30.000 de euro

Sprijinul financiar pus la dispoziția beneficiarilor poate ajunge la 30.000 de euro pentru fiecare proprietate eligibilă. O parte importantă a banilor este destinată lucrărilor necesare pentru ca locuința să poată fi folosită din nou.

Până la 12.000 de euro pot fi alocați pentru renovarea imobilului. Banii pot contribui la acoperirea cheltuielilor necesare pentru readucerea casei într-o stare corespunzătoare, astfel încât aceasta să poată fi introdusă pe piața de închirieri.

Restul sumei, respectiv până la 18.000 de euro, este destinat acoperirii unor eventuale costuri asociate perioadei de închiriere. Măsura oferă astfel proprietarilor o plasă de siguranță în cazul în care, la finalul contractului, locuința prezintă anumite pagube. Programul urmărește, prin urmare, să reducă riscurile pe care proprietarii le-ar putea avea atunci când decid să investească într-o casă situată într-o localitate rurală cu o populație redusă.

Bani și pentru cei care investesc din propriul buzunar

Schema include și o componentă destinată proprietarilor care trebuie să avanseze bani pentru lucrările de renovare. În anumite condiții, aceștia pot beneficia de un sprijin de 600 de euro pe lună atunci când folosesc economii personale sau recurg la un credit pentru a putea finanța renovarea.

Prin acest mecanism, autoritățile încearcă să facă proiectul mai accesibil pentru proprietarii care dețin imobile vechi, dar nu dispun imediat de fondurile necesare pentru a le reabilita.

Odată renovate, locuințele pot fi introduse în circuitul de închiriere, ceea ce ar putea contribui la creșterea numărului de case disponibile pentru persoanele care doresc să se stabilească în aceste comunități.

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