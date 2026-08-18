Ce mănâncă Gabriela Cristea în concediu, după ce a slăbit 30 de kilograme: ”Nu am vrut să mă uit tristă la farfuriile celorlalți”

Gabriela Cristea a dezvăluit ce face atunci când pofta îi dă târcoale în vacanță! După ce a slăbit 30 de kilograme, vedeta pare să fi găsit formula prin care se poate bucura de concediu fără să transforme fiecare masă într-o luptă cu kilogramele. Declarația prezentatoarei i-a suprins pe cei care o urmăresc!

În concediu, Gabriela nu pare dispusă să transforme mesele într-o corvoadă. Vedeta recunoaște că își comandă ceea ce îi face cu ochiul, însă are o strategie atunci când porția ajunge pe masă.

„M-ați întrebat foarte des în vacanța asta: «Dar tu chiar mănânci toate bunătățile pe care ni le arăți?» Răspunsul este: DA…dar nu TOT”, spune ea.

Ce mănâncă Gabriela Cristea în vacanță

Cu alte cuvinte, pizza, pastele sau deserturile nu au fost declarate „dușmani”. Prezentatoarea spune că este atentă doar la cât mănâncă și că nu face excese.

„Nu am vrut să plec prin Italia și să mă uit tristă la farfuriile celorlalți. Dacă mi-a făcut ceva cu ochiul, mi-am comandat. Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți… n-am declarat război niciunui aliment. Doar că am schimbat cantitatea, nu plăcerea de a mânca”, explică Gabriela Cristea.

Iar când Gabriela se oprește, resturile nu rămân neapărat în farfurie. Vedeta a dezvăluit, într-o notă amuzată, că soțul ei preia rapid „ștafeta”.

„Și aici intră în scenă Tavi, care în vacanța asta a avut și funcția oficială de «terminator de farfurii». Eu gust, mănânc cât simt că îmi este suficient, iar ce rămâne… are el grijă să nu se risipească”, povestește vedeta.

N-a putut să spuna „NU” cartofilor prăjiți

Gabriela a venit și cu dovada concretă a felului în care spune că își gestionează poftele. Un coș apetisant de cartofi dulci prăjiți a ajuns în fața ei, însă vedeta susține că nu s-a lăsat dusă de val.

„De exemplu, din coșul acesta spectaculos de cartofi dulci prăjiți am mâncat fix TREI bucăți. Nu trei porții. Nu jumătate de coș. Trei cartofi. Și mi-au fost suficienți cât să-mi fac pofta”, spune ea.

După schimbarea prin care a trecut, Gabriela spune că încearcă să nu mai privească mesele prin prisma interdicțiilor. Pentru ea, satisfacția de a gusta ceva bun poate exista și fără să termine întreaga porție.

„Asta este, de fapt, relația mea cu mâncarea acum: nu vreau să trăiesc cu «n-am voie», dar nici cu «dacă tot am comandat, trebuie să termin». Gust, mă bucur, mă opresc. Pentru mine, echilibrul nu mai înseamnă să mă abțin de la tot ce-mi place, ci să învăț cât îmi este suficient”, mărturisește soția lui Tavi Clonda.

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