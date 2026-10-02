Doliu în fotbalul românesc! Corneliu Costinescu, fost vicepreședinte al FRF, a murit

Doliu în fotbalul românesc! Corneliu Costinescu, fost vicepreședinte al FRF, a murit
Corneliu Costinescu a murit /Foto: Captură YouTube
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Este doliu în fotbalul românesc! Corneliu Costinescu, fost conducător al SC Bacău și oficial al Federației Române de Fotbal, a murit. Acesta s-a stins din viață chiar în ziua în care împlinea 91 de ani. Anunțul trist al decesului a fost confirmat și de FRF.

Corneliu Costinescu s-a stins din viață joi, 1 octombrie 2026. Acesta și-a dat ultima suflare chiar de ziua sa de naștere. Familia fostului oficial al FRF a făcut anunțul trist al decesului. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus la Cimitirul Central din Bacău, iar slujba de înmormântare este programată pentru duminică, 4 octombrie.

„Cu profunda durere, familia anunță că astăzi, chiar de ziua lui, în care a împlinit 91 de ani tatăl, bunicul și străbunicul nostru a plecat dintre noi. A avut o viață lungă, plină de oameni, amintiri și momente care vor rămâne mereu cu noi.

A fost vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, iar pentru foarte mulți a rămas, până la final „Domnul Președinte”. Astăzi nu spunem doar „La mulți ani”, ci și rămas bun. Odihnește-te în pace, Domnule Președinte. Familia nu te va uita niciodată!”, este mesajul transmis de familia lui Corneliu Costinescu.

Corneliu Costinescu a murit /Foto: Facebook

Cine a fost Corneliu Costinescu

Corneliu Costinescu a fost un nume important în fotbalul românesc. Absolvent al Facultății de Educație Fizică – specializarea fotbal, acesta și-a construit o carieră de peste patru decenii în fotbal, atât pe banca tehnică, cât și în conducerea cluburilor și a structurilor sportive.

În 1965, Corneliu Costinescu a pus bazele echipei Știința Bacău și a preluat și rolul de antrenor. Mai apoi, între octombrie 1974 și aprilie 1990, a condus Sport Club Bacău. Cu el în frunte, echipa băcăuană a petrecut 15 sezoane consecutive în prima ligă.

De asemenea, între 1991 și 2005, Corneliu Costinescu a ocupat funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău. Iar între 1993 și 2005 a fost și membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Mai apoi, în anul 2005, acesta a fost ales vicepreședinte al FRF.

„Federația Română de Fotbal exprimă profunda tristețe și regretul sincer la trecerea în neființă a lui Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevivi și respectați conducători din fotbalul românesc, care a încetat din viață joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea vârsta de 91 de ani”, a transmis FRF.

 

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