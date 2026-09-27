Ce mesaj atipic i-a transmis Gigă Hagi Simonei Halep, chiar de ziua ei: „Probabil o să fie ascultată”

Simona Halep a împlinit 35 de ani pe 27 septembrie, iar cu această ocazie a primit un mesaj special din partea selecționerului României, Gică Hagi.

Înaintea conferinței de presă organizate înaintea partidei cu Bosnia, programată pe Arena Națională, fostul mare internațional a transmis câteva gânduri pentru fosta lideră mondială din tenisul feminin. Pe lângă urarea tradițională, Hagi a făcut referire la o posibilă viitoare implicare și mai mare a Simonei în tenisul din România.

Ce mesaj atipic i-a transmis Gigă Hagi Simonei Halep

Gică Hagi i-a urat Simonei Halep să profite de noua etapă din viața sa și să își găsească propriul drum după retragerea din activitatea competițională. Selecționerul consideră că experiența acumulată de-a lungul carierei ar putea reprezenta un atu important pentru tenisul românesc în viitor.

„Să fie liniştită, să se bucure de timpul liber şi, bineînţeles, la un moment dat să aibă ideile ei şi viziunea ei despre tenis, probabil o să fie ascultată la un moment dat şi o să fie bine”, a fost mesajul transmis de Gică Hagi, pentru Antena Sport.

Născută la Constanța, pe 27 septembrie 1991, Simona Halep a descoperit tenisul la vârsta de doar patru ani, pregătindu-se inițial sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. Evoluțiile sale constante au transformat-o rapid într-una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale generației sale, iar la doar 14 ani își făcea debutul în circuitul ITF.

Simona Halep, emblemă în tenis

Primele rezultate importante la nivel internațional au venit în 2008, când a cucerit titlul de junioare la Roland Garros. Performanța a reprezentat un moment esențial în dezvoltarea carierei sale, iar doi ani mai târziu a făcut pasul către circuitul profesionist, unde avea să își construiască treptat reputația de una dintre cele mai valoroase jucătoare din lume.

Ascensiunea decisivă a Simonei Halep s-a produs în 2013, sezon în care a câștigat șase turnee disputate pe suprafețe diferite. Un an mai târziu, sportiva din România a confirmat la cel mai înalt nivel, ajungând în finala de la Roland Garros și în ultimul act al Turneului Campioanelor, la prima sa participare la competiție.

De-a lungul carierei, Simona Halep a cucerit 24 de titluri WTA și a devenit una dintre cele mai importante sportive din istoria României. În palmaresul său se regăsesc și cele două trofee de Grand Slam, câștigate la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, performanțe care au consolidat statutul său de fost număr 1 mondial și de reper al tenisului românesc.

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Ce avere are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus mulți bani în conturi