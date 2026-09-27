Avem dovada că Marcel a scăpat teafăr după ce s-a „dezahardat” cu ispitele de la Insula Iubirii. Armina l-a iertat pe Miți!

Marcel s-a „dezahardat” cu ispitele la Insula Iubirii, dar nu a ieșit deloc șifonat din poveste! Avem dovada că Armina nu i-a pus bagajele la ușă și nici n-a rupt relația după imaginile care au făcut furori în ediția din 26 septembrie.

Ba chiar mai mult: cei doi au fost împreună la Sibiu, la doar câteva ore după ce telespectatorii l-au văzut pe Miți în plină „dezahardare”! Practic, în timp ce la televizor Marcel dansa cu ispitele și își amintea de vremurile în care făcea ravagii în sezonul 8, în viața reală lucrurile par să fi stat cu totul altfel.

Marcel a fost iertat de Armina după ce s-a „dezahardat”

Pe 26 septembrie, Marcel și Armina au fost împreună la Sibiu. Cei doi au apărut în aceleași locuri, iar imaginile îi dau de gol că au petrecut timp împreună. Și aici vine partea care schimbă toată povestea. Înainte să apară imaginile din Sibiu, Marcel a postat că urmărea, de la cazare, episodul în care a dansat cu ispitele.

Armina a avut toate șansele să vadă imaginile în care soțul ei a lăsat frâna jos și s-a întors la stilul care l-a făcut celebru în emisiune. Iar dacă după toate acestea cei doi au ajuns împreună la Sibiu, lucrurile par destul de clare. Armina pare că a trecut peste escapada televizată a lui Marcel.

Până acum, Marcel jucase rolul băiatului cuminte. A venit alături de Armina pentru a-și testa relația și a încercat să țină tentațiile la distanță. Numai că ediția din 26 septembrie i-a schimbat complet direcția.

Măi, Miți, ce ai făcut?!

Marcel a lăsat reținerile deoparte și s-a băgat în distracție alături de ispite. A dansat, s-a apropiat de ele și a început să-și arate din nou „talentul”.

„Căprioare, mânca-le-aș gura lor de căprioare! Am zis să le mai dau și calde, că reci nu mai țin mult”, a spus Marcelino.

Dacă imaginile din Sibiu sunt puse cap la cap cu postarea lui Marcel din aceeași perioadă, rezultă că cei doi au rămas împreună în ciuda episodului în care Marcel s-a „dezahardat” la Insula Iubirii.

Cu alte cuvinte, Miți pare să fi scăpat cu basma curată.

Armina ar fi trecut peste dansurile lui, peste apropierea de ispite și peste energia pe care Marcel a afișat-o în ediția care tocmai a fost difuzată. Iar imaginile din Sibiu spun mai mult decât o mie de explicații.

Marcel și Armina nu doar că au rămas împreună, dar își văd în continuare de proiectele lor din Tenerife.

Cei doi promovează vile de lux pentru românii care ajung pe insulă și își doresc să închirieze proprietăți pentru vacanțe. Armina s-a ocupat deja public de promovarea acestui tip de activitate, iar cuplul continuă să folosească imaginea lor împreună și în zona de business.

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