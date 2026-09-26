Imaginile care-i vor crește tensiunea Arminei! Marcel a cedat și s-a dat în stambă cu ispitele

Imaginile care-i vor crește tensiunea Arminei! Marcel a cedat și s-a dat în stambă cu ispitele
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Marcel. Sursa foto Colaj EVZ
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Marcel a cedat și s-a dat în stambă cu ispitele, după ce până acum a stat cuminte și a fugit cât a putut de tentații. „Maluma de România” s-a „dezahardat” de tot în ediția din această seară de la Insula Iubirii și a revenit la energia și dansurile nebunatice care l-au consacrat.

Până acum, Marcel a ținut-o din frână în frână. A venit la Insula Iubirii alături de Armina ca să-și testeze relația și a încercat să nu calce strâmb nici măcar cu un deget. În ediția din această seară, „Maluma de România” a schimbat macazul. A lăsat reținerile deoparte, s-a apropiat de ispite și a început să danseze lasciv, exact în stilul care l-a făcut remarcat în sezonul 8.

„Căprioare, mânca-le-aș gura lor de căprioare! Am zis să le mai dau și calde, că reci nu mai țin mult”, a spus Marcelino.

Așadar, Marcel s-a „dezahardat”, iar Armina… rămâne de văzut.

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Marcel s-a „dezahardat” la Insula Iubirii!

În sezonul acesta, Marcel a venit într-o ipostază complet diferită față de cea în care publicul l-a cunoscut în urmă cu doi ani. În sezonul 8, „Maluma de România” a fost una dintre ispitele care au atras toate privirile. A avut energie, a dansat, a flirtat și a făcut spectacol.

Marcel la Insula Iubirii

Marcel la Insula Iubirii. Sursa foto Captură video

Acum, situația s-a schimbat radical. Marcel a venit în emisiune în calitate de concurent, alături de Armina, femeia cu care ulterior s-a căsătorit. Și tocmai aici a apărut marea diferență.

Marcel a încercat să-și bage energia în buzunar și să joace rolul bărbatului așezat. A evitat petrecerile alături de ispite, a stat mai mult pe margine și a preferat să nu ofere prea mult material care să ajungă la Armina. Doar că ediția din această seară a schimbat complet situația.

Schimbarea lui Marcel nu a trecut neobservată nici de Armina, nici de cei din jur.

La bonfire, Radu Vâlcan l-a întrebat direct despre diferența dintre bărbatul care a apărut în sezonul 8 și concurentul care a venit acum pe Insulă.

Radu Vâlcan: Ce a vrut să zică Armina când a precizat faptul că Marcel de acum nu mai este Marcel de atunci?

Marcel: Acum sunt într-un cuplu. Atunci, când eram singur, eram flexibil, mă mulam după anumite persoane. Acum, dacă eu sunt într-o relație, mă mulez doar după ea. Dacă era să mă las așa, de capul meu, nu prindeam doi ani în relație.

Radu Vâlcan: Ea a mai zis că tu ți-ai planificat cam toate acțiunile tale. Adică asta înseamnă că ai jucat un rol până la capăt.

Marcel: Am fost creativ.

Radu Vâlcan: Cât a fost real și cât a fost un rol?

Marcel: Din sută? Cam 30% eu și restul… am făcut-o eu.

Radu Vâlcan: Acești 30% ce au reprezentat exact?

Marcel: Personalitatea mea. Că eu am fost băiat friendly, că aveam bun-simț, că eu și când am băut n-am jignit pe nimeni, nu am deranjat pe nimeni, mi-am văzut de treaba mea. Și comportamentul meu care s-a văzut acolo față de… persoana respectivă. Am fost domn de dimineață până seara. Și multă atenție și cum trebuie să fie un băiat normal zi de zi.

A jucat sau nu un rol sezonul trecut?

Discuția a ajuns inevitabil și la imaginea pe care Marcel și-a construit-o în sezonul 8. Concurentul a spus clar ce a considerat că a făcut parte din rol și ce a considerat că l-a reprezentat cu adevărat.

Marcel: Rolul a fost cu plânsul. Au fost foarte multe momente de acest gen. Acolo au fost vorbe. Faptele s-au văzut cu Armina. De-aia toată lumea mi-a spus că am băut și așa mai departe. Și la prezentare eram… că nu puteam, am avut trac acolo. Și de-aia am vrut să vă arăt că eu pot să stau și pe Ramadan. Sunt coerent, pot să vorbesc și așa mai departe.

Radu Vâlcan: Felicitări. Sunt foarte mulți actori, dar puțini actori ajung la această performanță.

Marcel: Eu, la băutură, pot să…

Radu Vâlcan: Să joci.

Marcel: Eu pot să fac chestii de genul ăsta.

Marco a intervenit după declarațiile lui Marcel și a spus că emoțiile pe care acesta le-a arătat în sezonul 8 nu trebuie privite ca pe ceva rușinos.

„Marcel, toți am avut experiențe în viață, toți am plâns după unele fete, poate și după cele greșite. Eu te-am înțeles. A fost ceea ce te-a făcut omul care ești acum. Pentru mine și pentru, cred că, o Românie întreagă, a părut că erai o persoană sinceră și, în momentul de față, eu cred că acolo erai Marcel, sincer. O persoană plăcută, frumoasă, amuzantă și tot”, a spus Prințul Marco.

„Asta am vrut să se vadă. Marcel a fost, acum doi ani, într-un mod… în sezonul 8. Și acum, în sezonul 10, e altceva, e alt… next level. Eu n-am nicio problemă cu lumea care mă judecă și așa mai departe, că nu lumea îmi dă mie mâncare, nu lumea îmi dă mie bani sau alte chestii. Ăsta sunt. Cine mă place, bine, dacă nu…”, a fost replica lui Marcel.

Și uite că „next level-ul” despre care a vorbit Marcel a venit. După ce a încercat să fie cuminte, după ce a fugit de petreceri și după ce și-a ținut energia sub control, concurentul a cedat.

VEZI ȘI: Marcel, pus la zid pentru comportamentul de la Insula Iubirii. Ce recunoaște despre rolul jucat în sezonul 8: „Am fost creativ”

Marcel și Jaguarul, la „cuțite” pe insulă, dar prieteni în viața reală. Imaginile la care nimeni nu se aștepta! Cei doi foști adversari au făcut pace, iar Armina a fost „liantul”

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