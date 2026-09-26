Ce a raportat pilotul avionului TAROM după bubuitura auzită de pasageri. Oamenilor nu li s-ar fi zis ce s-a întâmplat după decolarea din Cluj

Un zbor TAROM cu 170 de pasageri la bord, care decolase din Cluj-Napoca cu destinația Antalya, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe Aeroportul Henri Coandă din București după ce aeronava a lovit un stol de porumbei la scurt timp după decolare.

Incidentul s-a produs la câteva secunde după ridicarea de la sol, moment în care pasagerii au auzit o bubuitură puternică, fără să știe însă ce s-a întâmplat cu adevărat.

Ce a raportat pilotul avionului TAROM

În dialogul cu turnul de control, pilotul a transmis:

„Am lovit o pasăre. Am vrea să continuăm spre Bucureşti, dacă e posibil”.

După evaluarea situației, echipajul a decis însă să nu continue zborul către Antalya și să se îndrepte spre București, unde compania dispune de facilități de mentenanță și personal tehnic specializat.

Unul dintre pasageri a povestit că totul s-a petrecut imediat după decolare.

„Am urcat în aeronavă la 14:15, s-au închis uşile, am decolat. La scurt timp, la câteva secunde s-a auzit o mică bubuitură. Ne-a anunţat pilotul după câteva minute că vom ateriza la Bucureşti, pe Aeroportul Otopeni pentru a verifica aeronava că am lovit ceva”, a declarat acesta.

Potrivit explicațiilor oferite de comandantul aeronavei controlorilor de trafic aerian, impactul nu a afectat motoarele, însă existau suspiciuni privind avarierea părții frontale a avionului, notează ObservatorNews.

„Motoarele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă că avem mentenanţa acolo. Cred că am lovit coiful şi partea din faţă şi, dacă am merge în Antalya, ar cam trebui să pierdem foarte mult timp cu reparaţiile”, a explicat pilotul.

Oamenilor nu li s-ar fi zis ce s-a întâmplat

Timp de zeci de minute, pasagerii au rămas în așteptare, fără să știe exact gravitatea situației. Aeronava a aterizat în siguranță pe Otopeni, iar înainte de debarcare oamenii au primit următorul mesaj din partea echipajului:

„Vă rugăm să rămâneţi la bordul avionului, până când vom afla cu toţii informaţii referitoare la zbor”.

După oprirea aeronavei la sol, pasagerii au fost transportați în terminal, unde au primit apă și sandvișuri. Deși imaginile surprinse de călători nu indicau avarii evidente la exterior, specialiștii companiei au decis efectuarea unor verificări amănunțite pentru a elimina orice risc înainte de continuarea cursei.

Reprezentanții TAROM au confirmat că avionul a fost retras pentru inspecții tehnice.

„Pasagerii au fost debarcaţi la terminal, aeronava a plecat la verificări, dar fiindcă sunt mai multe piese şi componente care trebuie verificate s-a evaluat că este mai bine să aşteptăm o aeronavă care va sosi în curând la Otopeni cu o capacitate similară şi să îmbarcăm pasagerii pentru a continua chartul spre Antalya”, a declarat Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt al companiei.

Zborul afectat este RO4477, care a decolat de la Cluj-Napoca în jurul orei 14:20 și a ajuns aproximativ 45 de minute mai târziu pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Pasagerii și-au continuat ulterior călătoria către Antalya la bordul unei alte aeronave, întârzierea totală fiind de aproximativ cinci ore.

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