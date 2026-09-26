Cu ce preț se vinde ”rochia răzbunării” purtată de Prințesa Diana pe 29 iunie 1994. A fost scoasă la licitație

Una dintre cele mai memorabile ținute purtate de Prințesa Diana revine în atenția publicului, la mai bine de trei decenii de la momentul în care a devenit una dintre cele mai fotografiate rochii din garderoba sa. Creația neagră semnată de designerul Christina Stambolian, cunoscută ulterior drept „revenge dress”, va fi scoasă la licitație în luna decembrie, la New York.

Povestea rochiei este strâns legată de unul dintre cele mai tensionate momente din relația dintre Prințesa Diana și Prințul Charles. În seara de 29 iunie 1994, Diana a participat la o cină organizată de revista Vanity Fair la Serpentine Gallery, în Londra. Apariția sa a atras imediat atenția presei, nu doar datorită eleganței ținutei, ci și din cauza contextului în care a avut loc evenimentul.

Cu ce preț se vinde la licitație

Rochia este estimată de casa Sotheby’s la o sumă cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari. Înainte de licitație, piesa va fi prezentată în mai multe orașe, astfel încât publicul să o poată vedea în cadrul unei expoziții internaționale.

Cu doar câteva ore înainte, televiziunea britanică ITV difuzase un interviu cu Prințul Charles, realizat de jurnalistul Jonathan Dimbleby. În cadrul discuției, Charles a vorbit despre căsnicia sa cu Diana și a recunoscut public că relația lor fusese afectată de infidelitate.

La acel moment, cei doi erau deja despărțiți de aproximativ un an și jumătate. Separarea fusese anunțată oficial în decembrie 1992, iar relația lui Charles cu Camilla Parker Bowles devenise unul dintre subiectele intens urmărite de presa britanică.

În aceeași seară, Diana și-a făcut apariția la evenimentul Vanity Fair într-o rochie neagră, cu umerii dezgoliți, decolteu pronunțat și o parte a materialului care se prelungea lateral într-o trenă. Ținuta era diferită de aparițiile vestimentare mai conservatoare cu care publicul era obișnuit să o asocieze pe prințesă.

Alegerea nu fusese însă planificată de la început. Diana nu intenționa inițial să participe la eveniment și își retrăsese acceptul pentru invitație. Cu aproximativ două zile înainte de gală, ea a revenit asupra deciziei.

Mai mult, rochia Christina Stambolian se afla în garderoba sa de aproximativ trei ani, însă nu fusese purtată până atunci în public. Creația fusese considerată prea îndrăzneață pentru o apariție oficială, iar Diana alesese până în acel moment ținute care respectau într-o măsură mai mare protocolul asociat statutului său.

Planul inițial pentru seara respectivă era ca Prințesa Diana să poarte o rochie Valentino. Situația s-a schimbat după ce casa de modă italiană a făcut public faptul că Diana urma să poarte o creație a brandului. Prințesa a renunțat la această variantă și a optat pentru rochia neagră realizată de Christina Stambolian.

Momentul în care Diana a coborât din mașină în fața Serpentine Gallery a fost surprins de numeroși fotografi. Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii, iar apariția a ajuns să fie considerată una dintre cele mai importante din istoria stilului vestimentar regal.

Presa a început ulterior să folosească expresia „revenge dress” pentru a descrie rochia, asociind apariția cu perioada dificilă prin care trecea căsnicia Dianei. Termenul a rămas în cultura populară și este folosit și astăzi pentru a descrie ținute spectaculoase purtate după o despărțire sau într-un moment de schimbare personală.

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