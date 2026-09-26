Cum trebuie consumat parmezanul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Greșeala pe care o fac românii

Cum trebuie consumat parmezanul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Greșeala pe care o fac românii
Mihaela Bilic / Sursa foto: Social media
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Mihaela Bilic a vorbit despre rolul parmezanului în alimentație și le-a oferit celor care o urmăresc câteva explicații despre modul în care este indicat să fie inclus în preparate. Medicul nutriționist a precizat că această brânză maturată este apreciată în special pentru aroma intensă pe care o oferă mâncărurilor, motiv pentru care este folosită, de regulă, în cantități mici.

În gastronomia italiană, parmezanul este apreciat pentru aroma sa puternică și este adăugat într-o mulțime de preparate, de la paste și pizza până la salate, risotto, legume sau carne. Mihaela Bilic atrage însă atenția asupra unui aspect important: fiind o brânză maturată și cu un gust intens, parmezanul nu trebuie consumat în cantități mari, ci folosit mai degrabă pentru a îmbogăți savoarea mâncării.

Potrivit medicului nutriționist, parmezanul se remarcă prin faptul că este o brânză foarte densă, cu o aromă puternică și o concentrație ridicată de nutrienți.

Procesul prin care este obținut explică aceste caracteristici: pentru o singură roată de parmezan este necesară o cantitate considerabilă de lapte, iar produsul trece apoi printr-o perioadă lungă de maturare, timp în care își dezvoltă gustul și textura specifice.

„Cine crede că parmezanul e doar o brânză uscată, se înșală. Parmezanul e mai mult decât o brânză, e un fel de esență de brânză sau un super produs din lapte. De vreme ce o roată de parmezan se obține din jumătate de tonă de lapte și stă la maturat minimum un an.

Parmezanul nu e un aliment, nu-l mâncăm cu suta de grame, ci un condiment. Are umami în mod natural și dă gust la orice mâncare. De la paste, pizza și orez, la legume, salate și carne”, a transmis Mihaela Bilic în mediul online.

Sursa foto: Pexels

Chiar și o cantitate mică de parmezan poate face diferența într-un preparat.Datorită gustului său puternic și aromei bine conturate, această brânză este suficientă pentru a da mai multă savoare mâncării, fie că este presărată peste paste, legume, salate sau alte feluri de mâncare.

O lingură de parmezan asigură un gram de calciu pe zi

În compoziția parmezanului se regăsesc nutrienți precum proteinele, grăsimile, calciul și sarea, potrivit informațiilor prezentate de Mihaela Bilic.Chiar dacă este consumat în cantități mici, aportul caloric nu este de neglijat: aproximativ 15 grame de parmezan ras, adică o lingură generoasă, furnizează în jur de 50 de calorii.

„Parmezanul e concentrat nu doar în gust, dar și în grăsime, proteine, sare și calciu. O lingură de parmezan ras acoperă necesarul de un gram de calciu pe zi. Indiferent că îl cumpărați ca bucată întreagă sau deja ras, parmezanul este condimentul cu sare și calciu care nu trebuie să vă lipsească din meniu.

Și nu vă faceți griji pentru calorii. Porția corectă are 15 grame, adică o lingură cu vârf și doar 50 de calorii”, a încheiat Mihaela Bilic.

Fiind o brânză cu o compoziție foarte densă, parmezanul trebuie folosit cu măsură.O cantitate mai mare adăugată în farfurie înseamnă automat și un aport mai ridicat de calorii și sare, motiv pentru care porția recomandată este una redusă.

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