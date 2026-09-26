Puștiul care a fugit din calea războiului face senzație în Europa! La 19 ani, este numit „Haaland al Ucrainei”

Artem Stepanov are numai 19 ani, însă povestea sa pare deja desprinsă dintr-un film, după ce războiul l-a obligat să plece din Ucraina, un transfer la Bayern Munchen a căzut în ultimul moment, iar Bayer Leverkusen i-a oferit șansa de a-și continua ascensiunea în fotbalul mare. Acum, atacantul ucrainean împrumutat la Utrecht a devenit una dintre revelațiile din Eredivisie, iar cele cinci meciuri consecutive în care a înscris au făcut inevitabile comparațiile cu Erling Haaland. Înalt, puternic, rapid și cu un instinct remarcabil în fața porții, Stepanov încearcă însă să-și construiască propria poveste, după câțiva ani în care viața lui s-a schimbat radical.

A fugit din Ucraina la numai 15 ani

Cariera lui Artem Stepanov este încă la început, dar a fost deja marcată de schimbări uriașe. Avea numai 15 ani și evolua în academia lui Șahtior Donețk atunci când el și familia sa au fost nevoiți să fugă din Ucraina, după declanșarea invaziei ruse la scară largă.

În cei patru ani care au urmat, stabilitatea a continuat să-i lipsească. După ce un transfer la Bayern Munchen nu s-a mai concretizat, Stepanov a ajuns la Bayer Leverkusen, unde a impresionat la nivel juvenil și a reușit inclusiv să debuteze la profesioniști într-un meci din Liga Campionilor. Adevărata sa explozie avea să vină însă în Olanda, acolo unde a înscris în cinci partide consecutive pentru Utrecht, chiar într-o perioadă în care echipa sa a avut rezultate slabe.

Pentru că este un atacant foarte înalt, poartă părul lung și marchează cu regularitate, comparațiile cu Erling Haaland au apărut aproape inevitabil, însă ucraineanul începe deja să-și croiască propriul drum.

Tatăl său a fost atacant și i-a îndrumat primii pași

Născut în 2007, în orașul Luțk din nord-vestul Ucrainei, Artem a intrat în lumea fotbalului aproape imediat. Tatăl său, Roman, a fost antrenor și fost atacant la mai multe cluburi ucrainene, astfel că experiența sa a fost pusă încă de la început în slujba dezvoltării fiului.

Artem a intrat în academia lui Volîn Luțk, clubul la care tatăl său și-a început și și-a încheiat cariera de jucător, iar la numai 13 ani a făcut pasul către Șahtior Donețk.

După doi ani, războiul a schimbat însă complet viața familiei. Tatăl său a decis să plece împreună cu cei apropiați în Germania, iar Stepanov a ajuns pentru o lună în probe la Bayern Munchen. Bavarezii erau pregătiți să-i ofere un contract, însă mutarea a picat din motive descrise în presă drept fiind „de natură non-sportivă”.

Un prieten al familiei i-a pus ulterior pe Stepanov în legătură cu cei de la Bayer Leverkusen, iar clubul german l-a transferat în vara lui 2022. Impactul său a fost imediat, atacantul reușind 18 goluri în 23 de meciuri și contribuind la câștigarea campionatului de către echipa U17. A urmat promovarea la formația U19, unde a continuat să impresioneze.

Xabi Alonso l-a chemat la prima echipă

Golurile înscrise aproape meci de meci și prestațiile bune din UEFA Youth League l-au convins pe Xabi Alonso, antrenorul de atunci al lui Bayer Leverkusen, să-l cheme la prima echipă. Stepanov a rămas rezervă neutilizată în Bundesliga, însă în noiembrie 2024 și-a făcut debutul în Liga Campionilor, intrând pe teren în victoria cu 5-0 obținută împotriva lui Red Bull Salzburg.

„Acum simt că este un vis. Întotdeauna mi-am dorit să joc în Liga Campionilor. Sunt foarte, foarte fericit”, spunea Stepanov după fluierul final.

Deși recunoștea că avusese emoții, adolescentul a căpătat rapid încredere, până în punctul în care ajunsese să-i ofere indicații experimentatului Granit Xhaka.

„I-am spus unde ar trebui să stea la corner. Apoi i-am spus că era bine poziționat. L-am ajutat”, povestea tânărul atacant.

Xhaka ajunsese deja să-l aprecieze enorm pe ucrainean și remarca atât calitățile sale fotbalistice, cât și modul în care acesta reușise să se adapteze vieții din Germania.

„Poți să-i vezi statisticile de la U19. Nu este de mult timp în Germania, dar s-a adaptat foarte bine și vorbește bine germana. Este foarte important pentru el să înțeleagă lucrurile. Este incredibil de modest și știe să asculte. Pentru vârsta lui are un fizic impresionant și știe cum să-l folosească. De asemenea, știe exact unde este poarta, ceea ce este esențial pentru un atacant.”

Perioada dificilă care aproape i-a oprit ascensiunea

Începutul părea spectaculos, dar după debutul din Liga Campionilor a mai urmat o singură apariție scurtă, împotriva Spartei Praga, înainte ca Bayer Leverkusen să decidă să-l împrumute la Nürnberg, în liga secundă germană, în vara anului 2025.

Experiența sub comanda lui Miroslav Klose nu a fost însă cea dorită. Stepanov nu a reușit să-și găsească ritmul, iar împrumutul a fost întrerupt la jumătatea sezonului, moment în care atacantul a trecut granița și a ajuns la Utrecht.

Aruncat aproape imediat în primul „11” al formației din Eredivisie, ucraineanul a avut nevoie de câteva săptămâni pentru primul său gol. Reușita a venit din penalty împotriva lui AZ Alkmaar și i-a adus titlul de jucătorul meciului, dar, mult mai important, a declanșat o serie de patru goluri în cinci partide.

Utrecht a fost aproape să obțină calificarea în Conference League prin play-off-ul Eredivisie, iar Stepanov a marcat în semifinală, însă Ajax s-a impus la loviturile de departajare în finală.

Cinci goluri în cinci meciuri

În aprilie, Utrecht și Bayer Leverkusen au ajuns la un acord pentru prelungirea împrumutului până la finalul sezonului 2026-2027, înțelegerea incluzând și o opțiune prin care formația olandeză îl poate transfera definitiv pentru două milioane de euro.

„Îmi place foarte mult aici. Sunt bucuros că am început să înscriu mai mult în ultimele meciuri, deși trebuie să spun că aceste goluri sunt în mare parte meritul echipei”, declara Stepanov.

Noul antrenor, Anthony Correia, nu și-a ascuns nici el entuziasmul.

„Nu este grozav? Este un jucător foarte bun, un băiat extraordinar. Cred că, dacă rămâne aici, va înscrie foarte multe goluri pentru noi.”

După revenirea din vacanța de vară, atacantul de 19 ani a avut un start spectaculos, chiar dacă Utrecht a câștigat numai unul dintre primele șapte meciuri din Eredivisie. A început sezonul cu o lovitură de cap superbă împotriva lui AZ, apoi a marcat din apropiere în remiza spectaculoasă, 3-3, cu Sparta, iar împotriva campioanei PSV a deschis scorul după o pătrundere în careu, deși Utrecht avea să piardă partida cu 1-6.

Contra celor de la Go Ahead Eagles, meciul a fost întrerupt după ce din tribune au fost aruncate obiecte pe teren. Partida a fost terminată câteva zile mai târziu, fără spectatori, iar Stepanov a egalat în minutul 90 din penalty.

A urmat confruntarea cu Excelsior, în care ucraineanul și-a folosit forța pentru a scăpa de marcaj și a împins în plasă o centrare joasă, ajungând la incredibila performanță de cinci goluri în cinci meciuri.

„Nu am fost chiar surprins. Știu de ce sunt capabil”, spunea el despre începutul excelent de sezon.

Convocat în premieră la naționala Ucrainei, dar lovit de ghinion

Forma sa nu putea trece neobservată, iar Stepanov a primit prima convocare la naționala mare a Ucrainei. Momentul pe care îl așteptase atât de mult a fost însă amânat, după ce atacantul s-a accidentat la gleznă în prima repriză a înfrângerii suferite de Utrecht în fața lui Feyenoord și a fost nevoit să se retragă din lot.

Lovitura a venit exact într-un moment în care atacantul părea pregătit să facă următorul pas al carierei sale.

La aproximativ 1,91 metri, Stepanov are avantajul evident al unui atacant foarte înalt, capabil să domine duelurile aeriene și confruntările fizice, dar jocul său nu se rezumă la profilul clasic al unui vârf de careu.

Atunci când Utrecht trebuie să iasă de sub presiune, ucraineanul coboară pentru a primi mingea sau se deplasează către marginea terenului, își folosește corpul pentru a proteja balonul și apoi continuă faza alături de coechipieri. La aceste calități se adaugă viteza și momentele în care își arată tehnica bună de dribling, ceea ce îi permite să depășească adversarii și să ducă echipa mai aproape de poarta adversă.

Multe dintre golurile sale vin însă din capacitatea de a citi fazele, din orientarea foarte bună în spațiu și din anticiparea locului în care va ajunge mingea, calități care îl ajută să apară exact unde trebuie în interiorul careului.

„Este inteligent în fața porții, este periculos, își folosește corpul. Poate progresa enorm în această privință, așa că este cu adevărat un atacant de top în devenire”, spunea antrenorul lui Utrecht, Anthony Correia.

„Este încă un diamant neșlefuit”

Performanțele din Eredivisie au confirmat potențialul pe care Stepanov îl arătase încă de la juniorii lui Leverkusen, dar atacantul este departe de a fi un produs finit. Are 10 goluri în 21 de meciuri pentru Utrecht, însă experiența de la Nürnberg, unde nu a înscris în 13 partide, a demonstrat că avantajul fizic nu este suficient în orice campionat.

În competiții mai puternice va trebui să muncească mai mult atunci când echipa nu are mingea, iar tehnica sa poate fi în continuare îmbunătățită. Chiar și colegul său Dani de Wit a remarcat că Stepanov protejează bine balonul, însă există momente în care controlul său nu este suficient de curat.

Fundașul Matisse Didden a rezumat situația foarte plastic: „Uneori este încă un diamant puțin neșlefuit, dar cu siguranță este un diamant. Începe cu adevărat să-și arate valoarea.”

Este Artem Stepanov noul Erling Haaland?

Comparațiile cu Erling Haaland continuă să-l urmărească și nu au apărut numai din cauza părului lung. Stepanov este doar puțin mai scund decât atacantul norvegian, are un fizic impresionant pentru vârsta sa și posedă acel instinct care îl face să apară în zonele decisive ale careului.

Totuși, ucraineanul nu are deocamdată forța și puterea fizică a starului lui Manchester City, iar diferența de șapte ani dintre cei doi face ca orice comparație directă să trebuiască privită cu prudență.

Antrenorul naționalei U21 a Ucrainei, Dmytro Mykhailenko, observa asemănările încă de acum doi ani.

„Cred că Artem imită jocul lui Haaland, iar norvegianul este modelul său. Stepanov este foarte asemănător cu Erling în ceea ce privește dimensiunile corpului, coordonarea și viteza, chiar are o coafură asemănătoare cu cea a norvegianului. Artem este foarte talentat, dotat fizic, are o tehnică bună și înțelege jocul ofensiv.”

La fel ca Haaland, Stepanov pare să fie și unul dintre personajele vestiarului. Didden l-a descris drept „clovnul grupului”, glumind inclusiv pe seama frizurii sale.

„Și arată pe măsură. Nu am nevoie de numărul frizerului lui! Este un tip foarte simpatic, cu un simț al umorului extraordinar. Umor ucrainean. Vorbește puțin cam urât, iar împreună cu Ángel Alarcón se face auzit în engleza limitată pe care o vorbesc. Numai asta este amuzant.”

Accidentarea i-a amânat marele vis

Stepanov a izbucnit în lacrimi pe teren după accidentarea suferită împotriva lui Feyenoord, probabil realizând încă din acel moment că debutul său pentru naționala Ucrainei urma să fie amânat. Pentru un fotbalist aflat într-o ascensiune atât de rapidă, lovitura a fost cu atât mai dureroasă cu cât convocarea venise într-un moment în care spunea că abia așteaptă să se întoarcă acasă pentru a le „arăta ce poate”.

„Știam că trebuie să fiu acolo. Știu unde trebuie să fiu. Știu că trebuie să fiu la echipa națională, pentru că îmi fac treaba foarte bine acum și voi continua să o fac.”

La numai 19 ani, Artem Stepanov a trecut deja prin război, plecarea din țara natală, un transfer ratat la Bayern Munchen, ascensiunea la Bayer Leverkusen, debutul în Liga Campionilor, o perioadă dificilă la Nürnberg și explozia din Eredivisie. Visul debutului pentru naționala Ucrainei a fost doar amânat, iar următorii ani vor arăta dacă atacantul va reveni la Leverkusen pentru a se impune în Bundesliga sau dacă își va continua ascensiunea în Olanda, acolo unde a început deja să-și facă un nume.

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