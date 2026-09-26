Și-ar fi pus amanta înaintea propriilor copii! Ce mesaje ar fi trimis Caleb Flynn înainte de moartea soției sale

Procesul în care Caleb Flynn, fost concurent la „American Idol”, este acuzat că și-a ucis soția scoate la iveală detalii tulburătoare despre relația extraconjugală pe care acesta ar fi avut-o timp de aproape doi ani. Alleigha Botner, femeia care a declarat în fața instanței că a fost amanta lui Flynn, a citit mai multe dintre mesajele pe care cei doi și le-ar fi trimis înainte de moartea lui Ashley Flynn, inclusiv unele în care bărbatul ar fi susținut că este dispus să renunțe la slujbă, casă și chiar la relația cu cele două fiice ale sale pentru a putea fi împreună cu Botner. Ashley Flynn, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal în propria locuință, în timp ce fetele cuplului, care aveau atunci 9 și 11 ani, dormeau în camera alăturată.

Ashley Flynn a fost împușcată mortal în propria casă

Conform PEOPLE, Ashley Flynn, mamă a două fete, a fost împușcată mortal în noaptea de 16 februarie, în locuința familiei din Tipp City, Ohio. În momentul în care s-a produs tragedia, cele două fiice ale soților Flynn, în vârstă de 9 și 11 ani la acea vreme, dormeau în camera alăturată.

Caleb Flynn este acum judecat pentru moartea soției sale, procurorii susținând că acesta ar fi ucis-o și apoi ar fi aranjat locul faptei astfel încât totul să pară rezultatul unei spargeri.

În cadrul procesului a fost audiată Alleigha Botner, femeia care susține că a avut o relație extraconjugală cu fostul concurent de la „American Idol”. În cea de-a doua zi a mărturiei sale, pe 24 septembrie, Botner a citit în fața instanței o serie de mesaje pe care ea și Caleb și le-ar fi trimis în timpul relației lor, care ar fi durat aproape doi ani.

„Sunt dispus să-mi sacrific fiicele”

Unul dintre schimburile de mesaje prezentate în instanță ar data din septembrie 2025, într-o perioadă în care tensiunile dintre cei doi ar fi crescut deoarece Caleb nu își părăsea soția.

Potrivit mesajului citit de Botner în instanță, Flynn i-ar fi scris:

„Cred că lucrurile pe care sunt dispus să le sacrific sunt fiicele mele, un sfert de milion de dolari, o slujbă cu salariu, un loc în care să trăiesc și, posibil, biserica în care slujesc.”

Într-un alt mesaj, despre care Botner a afirmat că a fost trimis în octombrie 2025, Caleb ar fi vorbit din nou despre consecințele pe care despărțirea de Ashley le-ar fi avut asupra copiilor săi.

„Faptul că o părăsesc înseamnă să distrug viețile fiicelor mele și, cu toate acestea, tot o voi face”, ar fi scris el.

Botner a declarat anterior în fața instanței că ea și Caleb foloseau în conversațiile lor un termen jignitor atunci când vorbeau despre Ashley.

Ar fi fost pregătit să-și „întoarcă viața cu susul în jos”

Câteva zile mai târziu, potrivit unui alt mesaj prezentat în timpul procesului, Caleb Flynn i-ar fi spus amantei sale că era pregătit să renunțe la aproape tot ceea ce avea pentru a pune capăt căsniciei.

„Sunt dispus să-mi întorc viața cu susul în jos, să-mi pierd slujba, să-mi pierd salariul, să-mi pierd casa, să nu-mi mai am fiicele permanent alături de mine și să trec prin tot iadul care va veni odată cu faptul că o părăsesc.”

Mărturia lui Botner nu s-a oprit însă la mesajele pe care Caleb i le-ar fi trimis. Femeia a citit și conversații în care chiar ea îi scria că și-ar dori ca Ashley să moară, iar într-unul dintre mesaje ar fi afirmat că vrea să o ucidă.

Amanta susține că cei doi o insultau pe Ashley în conversațiile lor

În mărturia oferită cu o zi înainte, Botner a declarat că ea și Caleb foloseau mai multe apelative extrem de jignitoare atunci când se refereau la Ashley în conversațiile private.

Mai mult, femeia a susținut că Flynn i-ar fi spus în repetate rânduri că își urăște soția și că ar fi vorbit în mai multe ocazii despre intenția de a o ucide.

Declarațiile sale sunt în concordanță cu acuzațiile prezentate de procurori, potrivit cărora, cu puțin timp înainte ca Ashley să fie ucisă, Caleb i-ar fi scris amantei că petrecuse mult timp gândindu-se la diferite „modalități de a o ucide” pe soția sa.

Tot potrivit celor prezentate în proces, bărbatul i-ar fi transmis lui Botner că alegerea lui era ea, folosind cuvintele: „Te aleg pe tine.”

Ashley era antrenoare de volei și mentor în cadrul bisericii

Ashley Flynn era cunoscută în comunitatea sa, unde fusese mentor în cadrul bisericii, antrenoare de volei și o prezență activă în viața locală. De asemenea, preda studii biblice la LifeWise Academy.

„Avea o personalitate extraordinar de dinamică”, declara anterior pentru PEOPLE Abigail Hufford, directoare la LifeWise Academy.

Ashley era și o mamă devotată celor două fiice ale sale, iar mărturiile prezentate în instanță au arătat că fetele ar fi fost profund afectate atunci când au aflat despre presupusa relație extraconjugală a tatălui lor.

Potrivit mărturiei oferite de sora lui Ashley, copiii ar fi spus după moartea mamei lor că aceasta îl susținuse pe Caleb și că „îl iubea mai mult decât viața”.

Caleb Flynn a participat la sezonul 12 din „American Idol”

Caleb Flynn a devenit cunoscut publicului după participarea la sezonul 12 al emisiunii „American Idol”. Într-un interviu acordat în 2013, el spunea că lucrurile care îl făceau diferit de ceilalți concurenți erau credința sa și „soția foarte frumoasă” pe care o avea.

Ani mai târziu, fostul concurent se află în centrul unui proces pentru moartea aceleiași femei. Procurorii încearcă acum să demonstreze că relația extraconjugală și mesajele schimbate înainte de crimă sunt relevante pentru cazul construit împotriva lui.

Caleb Flynn a pledat nevinovat și respinge acuzațiile formulate împotriva sa. El este acuzat de omor, omor în formă agravată, agresiune gravă, manipularea probelor și intimidarea unui martor, iar procesul este în desfășurare.

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