Prognoza meteo azi, 26 septembrie 2026. Schimbare de decor în România! Unde plouă în weekend și regiunea în care termometrele coboară la 2 grade

Ultimul weekend din septembrie aduce o vreme în general normală pentru această perioadă, dar cu diferențe destul de mari între zi și noapte și cu ploi în mai multe regiuni. În următorul interval, temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade în cele mai calde zone, însă în depresiunile Carpaților Orientali mercurul din termometre poate coborî noaptea până la numai 2 grade. Ploile își vor face apariția mai ales la munte și în sud-est, iar pe litoral vântul va avea intensificări de până la 40-45 km/h.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, sâmbătă, 26 septembrie, România va avea parte de temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Ziua, cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile vor apărea local în zonele montane și în Dobrogea, dar și pe suprafețe mai restrânse în sudul Moldovei și estul Munteniei.

Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10-15 l/mp, probabilitatea cea mai ridicată pentru astfel de acumulări fiind în sud-estul țării. Situația se va schimba pe parcursul nopții, când norii se vor retrage treptat din majoritatea regiunilor. Doar în extremitatea sud-estică vor mai persista înnorări și, cu totul izolat, ploi slabe, cu cantități sub 1 l/mp.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 24 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Banatului și al Olteniei. Noaptea va fi însă rece în zonele depresionare, cu minime cuprinse la nivelul țării între 2 și 15 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi în general liniștită și apropiată de normalul termic al sfârșitului de septembrie. Vestul se va număra printre zonele mai calde ale țării, în special sudul Banatului, unde temperaturile maxime se vor apropia de 24 de grade.

Cerul va avea perioade cu înnorări, dar ploile nu vor reprezenta principalul fenomen al zilei în această parte a țării. Spre noapte, cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor scădea considerabil față de valorile din timpul după-amiezii. În zonele joase și adăpostite poate apărea ceața.

Sudul și sud-estul țării

În sud și mai ales în sud-est, norii vor fi mai prezenți pe parcursul zilei. În estul Munteniei vor apărea ploi pe spații mici, iar către Dobrogea acestea vor deveni mai frecvente. Izolat, în sud-est, cantitățile de apă pot trece de 10-15 l/mp.

Temperaturile din timpul zilei vor rămâne plăcute pentru final de septembrie, în general în interiorul intervalului național de 17-24 de grade. După lăsarea serii, vremea se va ameliora în mare parte din Muntenia, în timp ce în extremitatea sud-estică vor mai fi posibile ploi slabe.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia și sud-vestul vor avea unele dintre cele mai ridicate temperaturi din România. În sudul Olteniei, maximele se vor apropia de limita superioară a intervalului prognozat, respectiv 24 de grade, astfel că după-amiaza va fi destul de plăcută.

Nu sunt anunțate fenomene importante în această regiune, iar pe timpul nopții cerul se va degaja. Diferența dintre temperaturile de zi și cele nocturne va deveni însă tot mai evidentă, semn că toamna începe să se instaleze serios.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi normală termic, însă în sudul regiunii sunt așteptate ploi pe spații mici. Acestea vor apărea în special în timpul zilei și nu vor caracteriza întreaga regiune.

Noaptea, norii se vor risipi în mare parte, iar temperaturile vor coborî. În zonele joase și în cele mai adăpostite pot exista condiții de ceață, mai ales spre dimineața zilei de duminică.

Centrul țării și zona Carpaților

Zona montană va fi una dintre regiunile în care umbrela poate deveni necesară. Pe parcursul zilei va ploua local în Carpați, iar cerul va avea înnorări temporare. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate.

Mult mai spectaculoasă va fi însă scăderea temperaturilor după apus. În depresiunile Carpaților Orientali sunt prognozate minime de numai 2 grade, cele mai scăzute din întreaga țară. Dimineața și noaptea poate apărea și ceața, astfel că atmosfera va fi una autentică de toamnă târzie în aceste zone.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va fi una dintre regiunile cele mai expuse ploilor în cursul zilei. Aici va ploua local, iar izolat se pot strânge peste 10-15 l/mp. Spre deosebire de restul țării, unde norii se vor risipi în timpul nopții, în extremitatea sud-estică vor persista înnorările și vor mai fi posibile ploi slabe, cu cantități sub 1 l/mp.

Pe litoral va fi și vânt, cu intensificări de 40-45 km/h. Tot aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi nocturne din România, minimele putând ajunge la aproximativ 15 grade.

Vremea în Capitală

Bucureștiul va avea o zi de sâmbătă normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, însă noaptea va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante.

Temperatura maximă va ajunge la 22-23 de grade, suficient pentru o după-amiază plăcută de sfârșit de septembrie. Noaptea va fi însă sensibil mai rece, cu o minimă cuprinsă între 8 și 11 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Vremea va fi normală pentru sfârșitul lunii septembrie, cu înnorări temporare în timpul zilei și o răcire evidentă după apus. Clujul se va încadra în regimul termic specific centrului și nord-vestului țării, în condițiile în care la nivel național maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, iar nopțile vor deveni răcoroase.

Timișoara: Vestul țării va beneficia de temperaturi mai ridicate, iar sudul Banatului va avea chiar unele dintre cele mai mari maxime din România, de până la 24 de grade. La Timișoara se anunță astfel o zi plăcută de toamnă, urmată de o noapte mai răcoroasă și cu cer în curs de degajare.

Iași: În estul țării, temperaturile vor rămâne normale pentru această perioadă. În sudul Moldovei vor apărea ploi pe spații mici, însă acestea nu vor caracteriza întreaga regiune. La Iași, ziua va fi răcoroasă spre plăcută, în limitele intervalului național de 17-24 de grade, iar noaptea temperatura va scădea considerabil.

Craiova: Oltenia se află printre regiunile cele mai calde ale zilei, iar în sudul acesteia se pot atinge aproximativ 24 de grade. Craiova va avea, prin urmare, o după-amiază plăcută pentru sfârșitul lunii septembrie, în timp ce noaptea va aduce temperaturi mai scăzute și un cer în mare parte degajat.

Constanța: La malul mării, vremea va fi mai agitată. Sunt așteptate perioade cu ploaie, iar în Dobrogea cantitățile de apă pot depăși izolat 10-15 l/mp. Vântul va avea pe litoral intensificări de 40-45 km/h. Temperaturile nocturne vor rămâne însă mai ridicate decât în restul țării, în jurul valorii de 15 grade pe litoral.

Brașov: În centrul țării, vremea va avea un aspect autentic de toamnă. În zona montană va ploua local, iar noaptea temperaturile vor coborî puternic. În depresiunile Carpaților Orientali sunt prognozate chiar 2 grade, astfel că în zona Brașovului dimineața și noaptea vor fi reci, cu posibilitate de ceață în zonele joase.

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