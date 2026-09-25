Concedieri masive la o fabrică din România! Peste 300 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

O nouă rundă de disponibilizări lovește industria din România. Fabrica Fujikura din Dej se pregătește pentru o amplă reorganizare, în urma căreia sute de angajați urmează să rămână fără loc de muncă. Compania își reduce din nou activitatea, la mai puțin de doi ani după o altă etapă importantă de restructurare.

Potrivit documentelor transmise angajaților, planul de reorganizare vizează desființarea a 309 posturi din cadrul unității de producție din Dej. Procesul de concediere colectivă este programat să înceapă spre finalul lunii octombrie, iar măsura face parte dintr-un plan mai amplu de ajustare a capacității companiei.

Decizia vine în contextul în care producătorul estimează o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar pentru următorul an fiscal, respectiv intervalul aprilie 2026 – martie 2027. Unul dintre factorii care au contribuit la această situație este încheierea principalului proiect aflat în derulare, ceea ce reduce necesarul de personal și nivelul activității de producție.

Aproape 300 de posturi, eliminate din structura fabricii

Reorganizarea pregătită de companie presupune reduceri de personal în mai multe zone ale fabricii. O parte importantă a posturilor vizate se află în zona personalului indirect productiv, unde ar urma să dispară 45 de locuri de muncă.

La acestea se adaugă alte 16 posturi din zona TESA, care sunt, de asemenea, incluse în planul de restructurare. Împreună cu celelalte poziții care urmează să fie desființate, numărul total al posturilor afectate ajunge la 309.

Măsura reprezintă una dintre cele mai importante reduceri de personal anunțate în ultima perioadă la nivelul fabricii din Dej. Pentru angajații vizați, concedierea colectivă va însemna că trebuie să își caute un nou loc de muncă într-o perioadă în care compania își diminuează activitatea.

Autoritățile din Cluj au anunțat deja măsuri pentru sprijinirea persoanelor care urmează să fie disponibilizate. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cluj pregătește o serie de acțiuni dedicate angajaților afectați de restructurare.

În zilele de 6 și 7 octombrie, la Dej sunt programate activități de preconcediere, prin care persoanele aflate în această situație vor putea primi informații și sprijin în vederea găsirii unui nou loc de muncă.

Fujikura a mai făcut concedieri și în 2025

Noua restructurare vine după o altă reducere semnificativă de personal realizată anul trecut. În 2025, compania a anunțat disponibilizarea a aproximativ 230 de angajați, ceea ce înseamnă că fabrica trece printr-o a doua etapă majoră de reducere a efectivelor într-un interval relativ scurt.

Datele financiare disponibile pentru Fujikura Automotive România reflectă, de asemenea, diminuarea numărului de angajați. În anul 2024, compania avea, în medie, 758 de salariați, în timp ce pentru 2025 sunt raportate 477 de persoane angajate.

Și cifra de afaceri a companiei a înregistrat o scădere. Dacă în 2024 aceasta a fost de aproximativ 100,08 milioane de lei, în 2025 valoarea a coborât la circa 90,7 milioane de lei. Pentru același an, societatea a raportat o pierdere netă de aproximativ 2,08 milioane de lei.

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