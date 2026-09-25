Suspiciune de scarlatină în România! Un elev de 15 ani a ajuns de urgență la spital

Alertă într-o unitate de învățământ din România! Un elev de 15 ani a ajuns de urgență la spital, după ce starea lui de sănătate a început să ridice semne de întrebare. Medicii au luat în calcul scarlatina, iar cazul a intrat imediat în atenția cadrelor medicale.

Adolescentul a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, însoțit de tatăl său. A acuzat probleme la înghițire și febră, iar ulterior pe corp i-a apărut o erupție care a atras atenția medicilor, potrivit News.ro.

Suspiciune de scarlatină în România!

De aici a început suspiciunea. Nu a fost vorba despre o simplă stare de rău trecută cu vederea, mai ales că simptomele s-au adunat într-un timp scurt.

Deocamdată, scarlatina nu a fost confirmată. Medicii au cerut investigații suplimentare, iar rezultatele urmează să arate dacă suspiciunea se confirmă sau este infirmată.

Băiatul, elev la Colegiul Economic din Iași, s-a prezentat la triaj alături de tatăl său. Febra a apărut cu aproximativ 48 de ore înainte, iar dificultățile și durerile la înghițire au devenit suficient de puternice încât adolescentul a avut nevoie de evaluare medicală.

În ultimele 12 ore înainte de prezentarea la spital, pe trunchiul său a apărut o erupție roșiatică formată din mici pete și papule. În plus, adolescentul a acuzat și mâncărimi.

Tabloul simptomelor i-a determinat pe medici să ia în calcul scarlatina, o boală contagioasă care se poate răspândi rapid în colectivități. Investigațiile paraclinice urmează să stabilească diagnosticul.

Boala se poate răspândi rapid

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, a explicat cât de ușor se poate transmite bacteria responsabilă de apariția bolii.

„Scarlatina este o boală infecţioasă şi contagioasă acută, provocată de o bacterie numită streptococ beta-hemolitic de grup A. Boala afectează în special copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani. Bacteria se răspândeşte prin cale aerogenă, prin picăturile respiratorii eliminate în aer în timpul tusei, strănutului sau vorbirii. De asemenea, se poate transmite prin contact direct cu secreţiile nazale, faringiene ale unei persoane infectate sau prin atingerea unor obiecte contaminate recent, precum jucării, pahare, bănci. În colectivităţile şcolare, scarlatina se propagă foarte uşor şi rapid. Aglomeraţia din clase, interacţiunea strânsă dintre elevi şi nerespectarea strictă a igienei mâinilor favorizează transmiterea rapidă a bacteriei, transformând cazurile izolate în focare dacă nu se intervine la timp”, a explicat dr. Florin Roşu.

Practic, apropierea dintre elevi și timpul petrecut în săli de clasă pot favoriza transmiterea bacteriei. Tocmai de aceea, un caz suspect într-o colectivitate este urmărit cu atenție.

În 2023 au fost raportate 275 de cazuri, în 2024 au fost înregistrate 314, iar în 2025 au fost raportate 105 cazuri.

„Numărul de cazuri variază de la an la an, însă boala rămâne una endemică, sub atenta monitorizare a Direcţiei de Sănătate Publică. În anul 2023 au fost înregistrate 275 cazuri, în 2024 au fost 314 cazuri, în 2025 au fost 105 cazuri.

În judeţ au existat de-a lungul anilor focare izolate în şcoli şi grădiniţe, care au necesitat măsuri rapide de izolare. De exemplu, un focar istoric mai extins a fost raportat la Şcoala ‘Petru Rareş’ din Hârlău, unde peste 40 de elevi au fost depistaţi pozitivi la streptococ”, a mai menţionat dr Florin Roşu.

Medicul a precizat că perioadele reci au fost asociate cu o incidență mai mare, în contextul începerii școlii și al timpului petrecut în spații închise.

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