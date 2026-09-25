Cât ar putea încasa Prințul Harry pentru discursuri la evenimente exclusiviste. Suma estimată de un expert

Cât ar putea încasa Prințul Harry pentru discursuri la evenimente exclusiviste. Suma estimată de un expert
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Sursa foto: Profimedia
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Prințul Harry ar putea încasa sute de mii de dolari pentru discursurile susținute la diferite evenimente, iar în cazul unor apariții exclusiviste suma s-ar putea apropia de un milion de dolari, susține un expert în branding. Estimarea vine după o săptămână în care Ducele de Sussex a participat la mai multe conferințe și evenimente caritabile la New York.

Eric Schiffer, președintele Reputation Management Consultants, a estimat pentru Page Six că statutul și notorietatea Prințului Harry îi permit în continuare să solicite sume considerabile de bani pentru a participa la anumite evenimente.

„Pentru un discurs principal, primește între 250.000 și 750.000 de dolari, iar pentru evenimente exclusiviste, de elită, aproape un milion de dolari. Dar nu fiecare dintre aceste apariții este făcută pentru bani”, a declarat Schiffer.

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În acest moment nu există informații oficiale potrivit cărora Harry ar fi fost plătit pentru vreuna dintre aparițiile sale din această săptămână, iar expertul consideră că o mare parte dintre ele au fost probabil neplătite.

Sursa foto: Profimedia

Prințul Harry a participat la mai multe evenimente la New York

Ducele de Sussex, în vârstă de 42 de ani, a avut un program încărcat în New York, unde a participat la conferințe și evenimente dedicate mai multor cauze.

Miercuri, Harry a fost prezent la reuniunea anuală Clinton Global Initiative, unde a vorbit despre pericolele pe care rețelele sociale și inteligența artificială le pot reprezenta pentru copii.

În aceeași zi, el a susținut un discurs la Skift Global Forum, unde a abordat turismul sustenabil și activitatea sa în Botswana, inclusiv în regiunea Okavango. În timpul intervenției sale, Harry a făcut referire și la mama sa, Prințesa Diana.

Joi, el a avut o apariție surpriză la un eveniment organizat de The Diana Award. Acolo, el a vorbit despre sprijinirea tinerilor la locul de muncă și despre importanța sănătății mintale.

Deși nu există informații care să arate dacă Prințul Harry a primit bani pentru aceste apariții, Schiffer consideră că programul său intens îi poate aduce indirect beneficii financiare pe termen lung, prin menținerea vizibilității publice.

„O mare parte dintre aparițiile sale la microfon vor fi în mare măsură neplătite, dar primește atenție, iar asta îl menține în lumina reflectoarelor și îl face în continuare atractiv pentru alte evenimente”, a explicat expertul.

Sursa foto: Profimedia

Statutul regal îi menține valoarea comercială

Schiffer consideră că statutul de membru al Familiei Regale îi oferă în continuare lui Harry o putere considerabilă de a genera venituri, chiar dacă în ultima perioadă acesta și-a folosit vizibilitatea pentru mai multe cauze caritabile.

Expertul a sugerat, de asemenea, că Ducele de Sussex ar putea încerca să pună mai puțin accent pe proiectele comerciale foarte profitabile în timp ce încearcă să-și îmbunătățească relația cu tatăl său, Regele Charles, dar și imaginea publică pe care el și Meghan Markle o au în Statele Unite.

„Cele mai multe dintre aceste apariții sunt cu adevărat caritabile, așa că suma totală pe care o încasează este foarte mică în comparație cu proiectele pe care le-a avut în trecut”, a spus Schiffer.

Reprezentantul Prințului Harry nu a comentat informațiile vehiculate în presă.

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