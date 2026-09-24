Părinții lui Hayden Panettiere, la cuțite din cauza bijuteriilor pe care fiica lor le purta când a fost găsită fără viață

La puțin timp după moartea lui Hayden Panettiere, între părinții actriței a apărut o dispută legată de obiectele personale pe care aceasta le avea asupra sa în ultimele clipe. Lesley Vogel și Skip Panettiere nu au reușit să ajungă la un acord în privința unor cercei pe care fiica lor îi purta atunci când a murit, iar autoritățile au decis să păstreze bijuteriile până la rezolvarea situației.

Hayden Panettiere purta mai mulți cercei de tip știft atunci când a murit, pe 16 august, la vârsta de 36 de ani. Bijuteriile au fost îndepărtate de pe corpul actriței în timpul autopsiei și înregistrate printre obiectele sale personale, potrivit raportului medicului legist obținut de Page Six.

Documentele arată că cerceii au fost introduși într-o pungă sigilată și păstrați într-un loc securizat. Ulterior, un reprezentant al autorităților i-a contactat pe părinții actriței, Lesley Vogel și Skip Panettiere, pentru a-i informa despre obiectele recuperate. Problema a apărut în momentul în care ambii părinți au solicitat bijuteriile.

Unul dintre părinți a dorit ca cerceii să îi fie trimiși prin poștă în Carolina de Nord, în timp ce celălalt a solicitat expedierea lor la adresa sa din California.

„Ambele părți au fost informate că, până la ajungerea la o înțelegere cu privire la bunurile personale ale persoanei decedate, acestea nu vor fi eliberate”, se precizează în raportul medicului legist.

Lesley Vogel și Skip Panettiere sunt divorțați. Cei doi s-au despărțit în 2008, iar divorțul lor a fost finalizat în 2016.

Tatăl actriței a participat recent la ceremonia organizată în memoria lui Hayden în Malibu. Mama acesteia nu a fost prezentă. Surse apropiate lui Lesley Vogel au susținut însă că aceasta fusese invitată, dar nu a putut participa din cauza unei urgențe în familie.

Cauza morții lui Hayden Panettiere a fost stabilită

Noile informații despre disputa familiei au apărut la scurt timp după ce autoritățile au făcut publică și cauza oficială a morții actriței.

Hayden Panettiere a murit pe 16 august, după ce a fost găsită fără reacție în locuința din Greenville, Carolina de Sud, în care stătea temporar.

Potrivit medicului legist, moartea sa a fost provocată de efectele toxice ale unei combinații de substanțe, printre care fentanil. Decesul a fost stabilit drept unul accidental.

Raportul autopsiei precizează, de asemenea, că nu au fost descoperite leziuni traumatice care să fi contribuit la moartea actriței.

Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, avea 36 de ani. Actrița vorbise public de-a lungul anilor despre problemele sale cu dependența și despre încercările de reabilitare.

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