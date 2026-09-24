Noi detalii despre moartea lui Presley Gerber. Fiul lui Cindy Crawford a fost găsit fără reacție într-un dormitor al centrului de recuperare

Au apărut noi detalii despre ultimele momente din viața lui Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber, care a murit pe 20 septembrie, la doar 27 de ani. Tânărul a fost găsit fără reacție într-un dormitor al centrului de recuperare din Santa Monica în care se afla, iar un angajat a fost cel care a dat alarma.

Presley Gerber a fost găsit într-un dormitor al centrului din Santa Monica, California, potrivit unor documente obținute de Page Six.

Un angajat al centrului l-ar fi găsit fără reacție în jurul orei 09:30 dimineața și a alertat serviciile de urgență. Polițiștii, pompierii și echipajele medicale s-au deplasat la adresă, însă fiul lui Cindy Crawford a fost declarat mort la fața locului.

Înregistrările dispeceratului serviciilor de urgență, obținute anterior de publicație, arată că intervenția a fost solicitată inițial pentru un „stop cardiac”. O altă comunicare a serviciilor de urgență făcea referire la o posibilă supradoză.

Cauza oficială și modul morții lui Presley Gerber nu au fost însă stabilite. Acestea apar în continuare ca fiind în așteptare, până la finalizarea investigațiilor.

Presley Gerber intrase de curând în centrul de reabilitare

Presley se afla la Resolutions Living, un centru din Santa Monica destinat persoanelor care se confruntă cu probleme legate de dependență și sănătate mintală.

Potrivit informațiilor apărute după moartea sa, tânărul ar fi intrat voluntar în program cu doar câteva zile înainte. O sursă citată de Page Six susținea că Presley trecea printr-o perioadă dificilă și că „știa că are nevoie de ajutor”.

Publicația a relatat că, în lunile dinaintea morții, fiul lui Cindy Crawford ar fi beneficiat și de sprijinul permanent al unei persoane specializate în asistarea celor care încearcă să renunțe la consumul de substanțe.

Presley vorbise public în ultimii ani despre problemele sale legate de dependență și despre perioadele dificile prin care trecuse. În luna martie, acesta dezvăluise că a mers în Mexic pentru un tratament cu ibogaină, o substanță psihoactivă folosită în unele programe alternative pentru tratarea dependențelor, dar care nu este aprobată în acest scop în Statele Unite.

Presley era singurul fiu al lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber și fratele mai mare al modelului și actriței Kaia Gerber.

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