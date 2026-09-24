El este Vlad, tânărul de 21 de ani care a murit alături de mama și sora sa după ce BMW-ul în care se afla s-a izbit de un camion, la Iași. Iubita lui este în stare gravă

O familie din județul Iași a fost lovită de o tragedie cumplită în urma unui accident rutier produs pe DJ 208L, pe drumul dintre Pașcani și Brătești, în comuna Stolniceni-Prăjescu. Un autoturism BMW în care se aflau șase persoane s-a izbit violent de un camion, iar impactul a avut urmări devastatoare.

Printre victime se numără un tânăr de doar 21 de ani, Vlad, sora lui în vârstă de 8 ani și mama celor doi, Vasilica, în vârstă de 40 de ani. Cei trei nu au mai putut fi salvați în urma accidentului.

Din primele informații, autoturismul în care se aflau victimele circula pe DJ 208L în momentul în care s-a produs coliziunea cu un camion care ieșea de pe un drum ce face legătura cu zona în care se desfășoară lucrări la Autostrada A7. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost grav avariat, iar mai multe persoane au rămas blocate în interior.

Șase persoane se aflau în autoturism

În BMW se aflau șase persoane, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență după apelul primit la numărul 112. La fața locului au fost trimise autospeciale de stingere dotate pentru descarcerare, echipaje SMURD și mai multe ambulanțe.

Salvatorii au găsit un scenariu extrem de grav. Două dintre victime erau încarcerate, iar mai multe persoane se aflau în stare de inconștiență. Pentru extragerea victimelor și acordarea primului ajutor au intervenit echipaje din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, dar și echipaje medicale din Pașcani și Târgu Frumos.

Pentru una dintre victime a fost necesară intervenția elicopterului SMURD, starea acesteia fiind critică. O femeie în vârstă de 34 de ani a fost preluată de cadrele medicale și transportată la spital cu elicopterul pentru îngrijiri și investigații. Alte două victime au ajuns, de asemenea, la unitățile medicale.

Printre persoanele rănite se află și Gabriela, iubita lui Vlad, în vârstă de 18 ani. Tânăra a suferit mai multe leziuni în urma impactului și a necesitat transportul la spital. Aceasta a fost diagnosticată cu o fractură mastoidiană stângă, fractură de omoplat și multiple fracturi la nivelul bazinului, fiind direcționată ulterior către Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași pentru investigații suplimentare.

La spital a fost transportată și o fetiță în vârstă de doar doi ani, care se afla în autoturism în momentul producerii accidentului.

Șoferul camionului implicat în coliziune a primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Nu este clar, deocamdată, dacă acesta a necesitat ulterior transportul la spital.

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