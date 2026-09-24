Alertă în România! O dronă a pătruns în spațiul aerian, iar două avioane F-16 au decolat de urgență

Alertă în România! O dronă a pătruns în spațiul aerian, iar două avioane F-16 au decolat de urgență
Alertă în Botoșani! / Sursa foto: Shutterstock
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O nouă situație tensionată a fost înregistrată joi dimineață, 24 septembrie, în apropierea graniței României. O dronă a intrat în spațiul aerian național, iar autoritățile au intervenit rapid pentru monitorizarea și gestionarea incidentului.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, aparatul de zbor a fost observat inițial pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Ulterior, acesta a trecut granița prin zona de nord a județului Botoșani.

Sursa foto: Shutterstock

O dronă a căzut în județul Botoșani

Pentru protejarea populației, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert în județele Botoșani și Suceava. În același timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost trimise în misiune de supraveghere, după ce au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Drona a rămas în spațiul aerian al României timp de aproximativ patru minute. Aparatul s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava. La locul incidentului au ajuns echipe ale Ministerului Afacerilor Interne, care au delimitat și securizat zona. Drona era de mici dimensiuni, iar în urma prăbușirii nu a izbucnit un incendiu. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Pentru verificarea situației din teren, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat la ora 07.21 de la Baza 95 Aeriană Bacău și a participat la monitorizarea zonei.

„În continuarea informațiilor transmise privind incidentul din dimineața zilei de 24 septembrie, precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.

De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă.”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor de Interne.

MApN continuă monitorizarea situației din apropierea frontierei și urmează să transmită noi informații dacă vor apărea evoluții.

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