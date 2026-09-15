Alertă în Tulcea! Locuitorii au primit mesaj de avertizare, după ce au fost detectate drone în apropiere de Chilia și de Periprava

Locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj Ro-Alert. Marți, 15 septembrie, în cursul dimineții, au fost detectate drone în apropiere de Chilia și de Periprava. Autoritățile spun că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți, 15 septembrie, că în jurul orei 03:10 a fost detectată o țintă aeriană la aproximativ 35 km de Chilia. Ulterior, alte două drone au fost detectate, însă, de această dată, la aproximativ 30 km de Periprava.

Locuitorii județului Tulcea au fost avertizați prin intermediul unui mesaj Ro-Alert. Pe de altă parte, vestea bună este că autoritățile nu au raportat pătrunderi în spațiul aerian al țării noastre.

Drone în apropiere de Chilia și Periprava

Războiul de la graniță, dintre Rusia și Ucraina continuă, iar în România se văd efectele. Aproape în fiecare zi, locuitorii din apropierea frontierei primesc avertizări cu privire la posibile căderi de dronă sau detectări în zonă.

Și de această dată, populația a fost notificată, după ce au fost detectate mai multe drone. Prima țintă era în apropiere de Chilia, în jurul orei 03:10, la aproximativ 35 km, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 15 septembrie, mai multe ţinte aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Astfel, în jurul orei 03.10, a fost detectată o ţintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia”, a transmis MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian românesc

Alte două ținte au fost detectate de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. Acestea se aflau la 30 km în apropiere de Periprava, în jurul orei 04:20. Localnicii au primit un mesaj Ro-Alert la ora 04:51, iar avertizarea a încetat la ora 05:18. De asemenea, pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare. Pe de altă parte, vestea bună este că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian românesc. Tot mai multe drone sunt detectate în ultima perioadă, însă autoritățile sunt vigilente și pregătite pentru orice situație.

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