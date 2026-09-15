Acuzat că ar fi venit la Insula iubirii 2026 căsătorit, Alberto Grecu a oferit prima reacție. Ce s-a întâmplat cu soția lui

Alberto Grecu a decis să lămurească speculațiile care au apărut în ultima perioadă în mediul online. După ce s-a spus că ispita de la „Insula Iubirii” ar fi fost căsătorită în momentul în care a intrat în show, acesta a venit cu explicații și a prezentat inclusiv dovezi pentru a pune capăt zvonurilor.

La cei 26 de ani, Alberto Grecu se numără printre ispitele masculine care au intrat în sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”. Prezența sa în show nu a trecut neobservată, iar tânărul a ajuns rapid în centrul atenției în mediul online. Aparițiile sale au stârnit numeroase reacții din partea telespectatorilor, care nu au ezitat să își exprime admirația față de el.

Însă, dincolo de atenția pe care a primit-o, Alberto Grecu s-a confruntat și cu o serie de speculații care au luat amploare în mediul online. Mai exact, s-a vehiculat că, în perioada în care participa la filmările „Insula Iubirii”, tânărul ar fi fost deja căsătorit.

Ispita a postat dovezi clare împotriva acuzațiilor

„Insula Iubirii” este unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România. De altfel, fiecare sezon generează numeroase controverse și discuții în mediul online. În sezonul X, Alberto Grecu a intrat în competiție ca ispită masculină și a atras rapid atenția publicului.

Pe lângă aparițiile sale din emisiune, numele lui a fost asociat cu o serie de zvonuri. Mai mulți internauți au susținut că Alberto ar fi fost căsătorit în perioada în care a participat la filmările pentru „Insula Iubirii”.

Ispita a decis să lămurească situația și a explicat că, la momentul respectiv, se afla deja în proces de divorț. Astfel, chiar dacă separarea nu era finalizată oficial, Alberto susține că relația sa era deja încheiată atunci când a participat la filmările show-ului.

„Am văzut că, în jurul meu, se discută tot mai mult despre faptul că eu aș fi fost căsătorit când am mers la Insula Iubirii. Reamintesc faptul că perioada de casting a fost la sfârșitul anului trecut, iar filmările au avut loc în februarie-martie. Acum, ca să fie clar pentru toată lumea: în momentul în care eu am fost la casting, eu și soția mea ne aflam deja în proces de divorț. De altfel, am și prezentat un act pe care îl voi putea arăta în următorul story. Automat, când am plecat în Thailanda, eu încă eram în proces de divorț, însă aveam o relație deja încheiată. Cred că este clar că eram singur și că nu am înșelat pe nimeni. După finalul filmărilor, am revenit în țară, iar de aici viața și-a continuat firul. Povestea mea din emisiune și din viață o puteți urmări treptat”, a scris Alberto Grecu, pe Instagram.

Pentru a-și susține afirmațiile, Alberto Grecu a venit și cu o dovadă concretă. Ispita a publicat în mediul online un document care arată că el și fosta parteneră începuseră deja demersurile legale pentru desfacerea căsătoriei.

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