Cum arată Flori, mama ispitei Gabriella de la Insula iubirii. Blondina nu e străină de intervențiile estetice

Gabriella Barbu a devenit una dintre cele mai cunoscute apariții din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, însă puțini știu că în spatele tinerei care a cucerit publicul din Spania se află o mamă care atrage, la rândul ei, toate privirile. Flori, mama Gabriellei, seamănă leit cu fiica sa, iar imaginile în care cele două apar împreună arată cât de multe trăsături a moștenit ispita de la cea care i-a dat viață.

Flori are un look care amintește foarte mult de imaginea pe care Gabriella o avea în urmă cu câțiva ani, când ispita de la „Insula Iubirii” era blondă. În prezent, Gabriella a optat pentru o nuanță închisă a părului. Însă fotografiile mai vechi demonstrează că transformarea ei a fost una vizibilă. Mama sa a rămas, în schimb, fidelă blondului, iar asemănarea dintre cele două este cu atât mai evidentă.

Gabriella seamănă izbitor cu mama sa

Femeia, româncă de altfel, se remarcă printr-un stil care îi conferă un aer foarte tineresc. Ea afișează o imagine îngrijită și modernă, iar în fotografiile publicate alături de Gabriella pare că cele două ar fi mai mult surori decât mamă – fiică.

Flori pare să fie preocupată de întreținerea aspectului fizic și, din imaginile apărute în mediul online, se observă că ar fi apelat la proceduri estetice minim invazive, precum tratamentele injectabile pentru volum și contur facial.

Mama Gabriellei a intrat în atenția publicului și prin intermediul fiicei sale. În urmă cu un an, Gabriella a revenit în România și a mers la București și în Călărași, unde s-a întâlnit cu familia. Cu această ocazie, cele două au apărut împreună în mai multe materiale publicate pe rețelele sociale. Au filmat inclusiv momente obișnuite din viața de zi cu zi, de la sesiuni de cumpărături și testarea unor produse românești până la mici activități de îngrijire personală.

De precizat este faptul că Gabriella s-a născut în România, tatăl ei este spaniol, iar mama sa este româncă. Familia s-a mutat în Spania când Gabriella avea doar trei ani, iar aceasta a crescut ulterior în Murcia. Deși a locuit în mare parte în Spania, tânăra a vorbit în repetate rânduri despre originile sale românești.

Gabriella Barbu este cunoscută publicului drept „ispita lui Montoya”. În Spania, ea a participat la sezoanele 7 și 8 ale „La Isla de las Tentaciones”, varianta iberică a formatului „Insula Iubirii”. Notorietatea ei a crescut considerabil după apropierea de José Carlos Montoya, concurent devenit viral în urma momentelor controversate trăite în emisiune.

Gabriella a devenit virală după apariția la emisiunea din Spania

Tânăra a făcut furori în cadrul reality-show-ului spaniol, unde a ajuns să fie implicată în povestea lui Montoya. Acesta participase la emisiune alături de iubita sa, Anita Williams. Astfel, relația lor a fost pusă la încercare în fața camerelor de filmat. Apariția Gabriellei în această poveste a contribuit la notorietatea ei în Spania.

Cu toate că a trăit momente intense în cadrul emisiunii, Gabriella a vorbit ulterior și despre dezamăgirea pe care i-a provocat-o comportamentul lui Montoya în spațiul public. În ceea ce o privește pe Anita, Gabriella a povestit că a încercat să ia legătura cu aceasta după terminarea emisiunii, însă nu a primit răspunsul pe care îl aștepta.

După experiența din Spania, Gabriella a revenit în România pentru a participa la „Insula Iubirii”. Ea se numără printre ispitele feminine ale sezonului 10. Totodată, este una dintre aparițiile care au deja o experiență importantă în acest format.

Pe lângă televiziune, Gabriella și-a construit o carieră în mediul online. Tânăra este influencer și colaborează cu diverse branduri. Bruneta participă la concerte și festivaluri și promovează produse sau evenimente pe rețelele sociale. De asemenea, publică materiale video în care le arată urmăritorilor diverse momente din viața sa.

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Cine este ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026. A făcut furori în ediția din Spania, unde l-a consolat pe Montoya