Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea

Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
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Mădălina Apostol
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Mădălina Apostol a murit la vârsta de 40 de ani. Iubita lui Nick Rădoi și-a pus capăt zilelor, răpusă de depresie. Aceasta și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu, iar acum ies la suprafață noi detalii în acest caz.

Mădălina Apostol avea trei copii. Relația cu Nick Rădoi a fost una tumultoasă, mărturisind că s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. În urmă cu cinci ani, s-a retras din viața publică, iar transformarea ei a fost una vizibilă.

Vestea morții ei i-a șocat pe apropiați, care acum vin cu noi informații în acest caz. Mădălina și-a pregătit moartea în detaliu, astfel că și-a dat suflarea în fața unui obiect important pentru ea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu

Nu este prima dată când Mădălina Apostol a încercat să își pună capăt zilelor. Ea a supraviețuit tentativelor din trecut, însă de această dată nu a mai putut fi salvată. Trupul neînsuflețit al partenerei lui Nick Rădoi a fost descoperit în baia din casa în care locuia. Înainte de a face gestul necugetat, aceasta a luat cu ea un tablou.

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Obiectul l-a realizat chiar în urmă cu ceva timp și o înfățișa pe ea alături de cei trei copii. Mai mult decât atât, în imaginea din tabloul pictat apare ea fără suflare, îmbrățișată de băiatul cel mare, alături de celălalt băiat și de fetița de doar zece ani.

Mădălina Apostol

Mădălina Apostol

Alexandra Bădescu, acuzații la adresa fostului iubit al Mădălinei Apostol

Întristată de vestea morții Mădălinei Apostol, Alexandra Bădescu vine cu acuzații serioase la adresa fostului iubit. Aceasta este de părere că nu și-ar fi pus capăt zilelor voit, mai ales că își iubea foarte mult copiii.

„Eu refuz să cred că ea s-a sinucis. Nu cred sub nicio formă că a făcut-o intenționat. Pot să cred că poate era supărată, poate pentru că era singură acasă și nu avea copiii cu ea. Poate a făcut un exces, nu știu, de alcool, de pastile, dar nu pot să cred că a fost voit. Știu cât de mult își iubea copiii, știu cât de mult a fost dedicată copiilor și știu că de mult și-a dorit fetița. Își iubea băieții foarte tare”, a declarat Alexandra Bădescu la Dan Capatos Show.

VEZI ȘI: De ce Mădălina Apostol „era mereu extrem de tristă”. Mara Bănică a vorbit despre durerea din sufletul regretatei vedete

Adriana Bahmuțeanu, despre cazul morții Mădălinei Apostol: „Eu cred că ea avea niște probleme financiare serioase”

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