Adriana Bahmuțeanu, despre cazul morții Mădălinei Apostol: „Eu cred că ea avea niște probleme financiare serioase”

Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea după moartea Mădălinei Apostol
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Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea după moartea Mădălinei Apostol și vorbește despre suferința care s-ar fi ascuns în spatele zâmbetului ei! Adriana Bahmuțeanu spune că nu a fost prietenă cu Mădălina Apostol, dar i-a urmărit povestea de-a lungul anilor. La Dan Capatos Show, aceasta a vorbit despre posibilele probleme ale Mădălinei. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Adriana Bahmuțeanu, despre moartea Mădălinei Apostol

Adriana Bahmuțeanu susține că Mădălina își căuta fericirea în locuri și printre oameni care nu i-ar fi putut-o oferi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ea, de fapt, își căuta fericirea pe care ar fi meritat-o cumva. Dar o căuta în niște cercuri și cu niște oameni unde n-ar fi putut oricum să o găsească. Cred că, în sufletul ei, era profund nefericită. Cred că avusese foarte multe dezamăgiri pe toate planurile: sentimental, material, cu copiii și așa mai departe. Și, din câte înțeleg, a avut mai multe tentative. Aceasta a fost cel puțin una dintre ele, din păcate. Vedeți ce se întâmplă la noi? Persoanele cu tulburare depresivă majoră sau cu alte probleme sunt stigmatizate. Li se pune o etichetă, oamenii se feresc, oamenii fug, oamenii nu vor să vorbească despre ele și să le ajute cumva să treacă peste această problemă.”

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Potrivit declarațiilor sale, Mădălina ar fi avut nevoie de sprijin psihologic pe termen lung.

„În mod sigur Mădălina suferea de foarte mult timp și, cred că, la fel ca în cazul multor altor persoane cu borderline, cu episod depresiv major, cred că nu avea nici resursele financiare necesare să meargă într-o terapie, psihoterapie de lungă durată. Din câte am aflat, Mădălina a mers la mai mulți medici psihiatri, ceea ce a fost foarte bine. Dar nu doar psihiatrul rezolvă aceste probleme. Pe lângă medicația psihiatrică, este nevoie ca o persoană cu aceste tulburări psihice să aibă și alte forme de sprijin.”

Mădălina Apostol

Mădălina Apostol a plecat la Monica, în America (Foto: Instagram)

Bahmu crede că Mădălina Apostol avea probleme financiare

Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre discrepanța dintre imaginea publică a Mădălinei și situația despre care spune că ar fi aflat ulterior. Aceasta a pus sub semnul întrebării motivele pentru care Mădălina s-ar fi întors în România.

„Dacă ea ar fi avut posibilitatea, cred eu că în America să intre, de exemplu, la unul dintre cei mai cunoscuți psihologi americani care se ocupă de vindecarea și tratamentul tulburării borderline. Terapia dialectic-comportamentală are clinici de bază în America. Sunt foarte multe somități care scriu cărți despre aceste chestiuni, însă e foarte greu să ajungi la ei și este foarte costisitor. Și acum, pe lângă opulența afișată în mass-media, eu cred că ea avea niște probleme financiare serioase. Pentru că altfel nu văd ce ar fi împiedicat-o, mai ales în Statele Unite, să meargă la o clinică foarte bună și să înceapă un tratament serios. A

ici îmi dă cu virgulă de ce a venit înapoi în România. (…) Pentru că o persoană cu tulburare depresivă majoră sau cu borderline consideră că viața nu mai are nicio speranță. Vede totul în negru, nu mai are niciun fel de emoție, nu se mai bucură absolut deloc, trăiește într-un tunel negru și nu mai vede luminița de la capătul acelui tunel. Și nu vrea decât să moară ca să scape, de fapt, de suferință. Nu pentru că vrea să-și ia zilele, să facă un gest teatral sau să-i pedepsească pe alții. Ci pentru că nu mai poate suporta în suflet atâta suferință.”

„În România e rușinos să ceri ajutor”

Adriana Bahmuțeanu a lansat și un apel către familiile persoanelor care trec prin astfel de momente! Aceasta a atras atenția că sprijinul celor apropiați poate conta enorm pentru cineva aflat în suferință psihică.

„În România e rușinos să ceri ajutor. Oamenii te cred nebun, prietenii se îndepărtează, familia la fel se îndepărtează sau nu vede. Am un sfat pentru toți cei care au acasă un astfel de membru al familiei. Domnule, ocupați-vă de el, puneți mână de la mână, duceți-l la un psihoterapeut bun, acreditat de Colegiul Psihologilor. Duceți-l la un psihiatru bun, stați cu el. Susținerea morală a familiei este extrem de importantă. Este important ca acea persoană să aibă un duhovnic și să fie înconjurată de prieteni. Dar, de obicei, depresivii rămân singuri. Oamenii uită.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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