O fostă jurnalistă din România a fost diagnosticată cu cancer de piele. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital

În urma unui control de rutină, fosta jurnalistă Oana Jarca a aflat că suferă de o formă de cancer de piele. Aceasta a vorbit public despre diagnostic și le-a transmis urmăritorilor din mediul online un semnal de alarmă.

Recent, Oana Jarca, fosta jurnalistă de la Antena Stars, a aflat că suferă de o formă de cancer de piele. Este vorba despre carcinomul bazocelular, cel mai comun tip de cancer (care reprezintă aproximativ 80% din cazurile de cancer de piele), o tumoră care se dezvoltă local, dar care se răspândește extrem de rar în restul corpului.

Oana Jarca: „Îmi îngrijesc cicatricile”

Oana Jarca le-a transmis urmăritorilor de pe social media un mesaj direct de pe patul de spital, imediat după intervenția chirurgicală prin care i-a fost extirpat țesutul afectat de la nivelul feței. Fosta jurnalistă le-a arătat prietenilor virtuali cum arată incizia și i-a sfătuit pe toți să meargă periodic la controale medicale, să folosească zilnic cremă cu factor de protecție solară și să acorde pielii o atenție la fel de mare ca oricărui alt organ vital din corp.

„Am aflat că două dintre alunițele mele erau carcinoame. Din fericire, carcinomul bazocelular a fost depistat din timp. Ale mele au fost îndepărtate, îmi îngrijesc cicatricile și mă simt bine. Împărtășesc asta pentru că aproape că vreau să scutur fiecare femeie care citește asta și să le spun: VĂ ROG, VERIFICAȚI-VĂ PIELEA! Alunițe pe care le aveți de mult timp. Pata aceea mică care s-a schimbat ușor. Zona aceea care sângerează încontinuu, face cruste sau pur și simplu nu pare să se vindece. Și vă rog să nu mai tratați SPF-ul ca pe ceva de care aveți nevoie doar la plajă. Crema de protecție solară este un lucru de zi cu zi. Față, gât, piept, mâini – toate locurile pe care le uităm când cheltuim o avere pe îngrijirea corpului. Sunt incredibil de recunoscătoare că ai mei au fost depistați și tratați și chiar mai recunoscătoare pentru sutele de mesaje pe care mi le-ați trimis, în care îmi urați însănătoșire grabnică. Le-am citit. Am simțit dragostea. Bineînțeles că a trebuit să mă descurc în stilul est-european, să îndepărtez cancerul, să îngrijesc cicatricile, că fac o glumă și să continui ziua”, a fost mesajul Oanei Jarca de pe Instagram.

În imaginile distribuite pe Instagram, Oana Jarca a mărturisit că se simte speriată, dar optimistă și că, de acum înainte, va avea mai multă grijă în ceea ce privește expunerea la soare.

„O altă cicatrice va fi chiar acolo. Din fericire, o voi putea acoperi cu părul meu. Cum mă simt în interior? Speriată, dar optimistă. Sunt tânără și voi fi foarte atentă de acum înainte cu expunerea la soare. Cu o protecția majoră voi putea ține asta sub control. Și la fiecare 6 luni trebuie să-mi verific pielea. Pentru tot restul vieții”, a mai spus Oana Jarca pe Instagram.

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