Liam Neeson, surprins ținându-se de mână cu o altă actriță, după despărțirea de Pamela Anderson. Gesturile care au atras atenția pe covorul roșu

Liam Neeson și Stella Stocker au apărut împreună în public la Festivalul Internațional de Film de la Toronto din 2026. Actorul irlandez, în vârstă de 74 de ani, și actrița britanică joacă împreună în viitorul thriller de acțiune „The Mongoose”. Cei doi au participat la premiera noului film al lui Courteney Cox, „Evil Genius”, în cadrul festivalului canadian.

Liam Neeson are iubită nouă?

Neeson și Stocker, care au mai jucat împreună în două filme din 2022, „Memory” și „Marlowe”, s-au ținut de mână în timp ce pășeau pe covorul roșu. La un moment dat, Stocker a fost surprinsă apucând și strângând ușor brațul lui Neeson, potrivit unor imagini filmate de publicația PEOPLE.

Cei doi au adoptat ținute asortate: actorul nominalizat la Oscar a purtat o cămașă neagră și o geacă de piele în aceeași culoare, iar colega sa din „The Mongoose” a ales o rochie fără mâneci, cu guler drapat, în aceeași nuanță.

Apariția celor doi a atras atenția în contextul în care Neeson a avut anterior o scurtă relație cu Pamela Anderson. Deocamdată, nici Liam Neeson, nici Stella Stocker nu au anunțat că ar forma un cuplu.

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Cine este Stella Stocker

Stella Stocker este o actriță britanică și nu se află la prima colaborare cu Liam Neeson. Cei doi au apărut împreună în filmele „Memory” și „Marlowe”, lansate în 2022, iar recent au lucrat din nou împreună la thrillerul „The Mongoose”.

Filmul, care urmează să fie lansat pe 30 octombrie, îl are pe Neeson în rolul lui Ryan „Fang” Flanagan, un veteran de război care, după ce este acuzat de o crimă pe care nu a comis-o, pornește într-o urmărire prin țară, în timp ce este urmărit de poliție.

Actrița a mai apărut de-a lungul carierei în producții precum „Mission: Impossible – Rogue Nation”, „The Crown” și „The Sandman”.

Liam Neeson și Pamela Anderson, scurtă poveste de dragoste

Apariția lui Liam Neeson alături de Stella Stocker vine după ce Pamela Anderson a confirmat că ea și actorul au avut o scurtă relație după filmările pentru comedia „The Naked Gun”. Cei doi s-au apropiat în timpul realizării filmului, în care au interpretat personajele Frank Drebin Jr. și Beth Davenport.

Într-un interviu acordat revistei People, Pamela Anderson a povestit că ea și Neeson au petrecut împreună o perioadă pe care a descris-o drept o „săptămână romantică pierdută”. Actrița a stat la locuința lui Neeson din nordul statului New York, unde cei doi au petrecut timpul împreună departe de atenția publicului.

Anderson a povestit că gătea pentru actor, iar cei doi au petrecut timp în grădină și au fost împreună la piscină. Ulterior, fiecare s-a întors la proiectele sale profesionale, iar relația romantică s-a încheiat.

Cei doi s-au reîntâlnit ulterior pentru promovarea filmului „The Naked Gun”, iar Pamela Anderson a explicat că au rămas în relații bune.

Neeson a fost căsătorit cu actrița Natasha Richardson din 1994 până la moartea acesteia, în 2009, în urma unui accident de schi. Cei doi au avut împreună doi fii, Micheal și Daniel.

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