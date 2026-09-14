Regina Camilla l-ar fi împins pe Charles să „îi pună la punct” pe Harry și Meghan. Ce a îngrijorat-o

Regina Camilla ar fi avut un rol important în decizia Regelui Charles de a clarifica public statutul Prințului Harry și al lui Meghan Markle după revenirea acestora în Marea Britanie. Potrivit unor surse apropiate Familiei Regale, Camilla s-ar fi temut că mutarea ducilor de Sussex ar putea crea impresia că aceștia se pregătesc să revină treptat la vechile lor atribuții regale.

Regina Camilla, implicată în scrisoarea trimisă de Charles?

Camilla l-ar fi încurajat pe Regele Charles să nu lase loc de interpretări în privința poziției lui Harry și Meghan după ce aceștia s-au întors în Marea Britanie alături de copiii lor, Archie și Lilibet, scrie Radar Online.

Potrivit unor surse, Regina Camilla ar fi considerat că revenirea familiei în țară riscă să estompeze granița dintre activitățile private ale ducilor de Sussex și cele desfășurate oficial în numele monarhiei.

„Camilla înțelege mai bine decât majoritatea oamenilor cât de repede pot deveni complicate percepțiile în jurul monarhiei și era hotărâtă ca revenirea lui Harry și Meghan să nu fie interpretată drept începutul unei restabiliri treptate a fostelor lor poziții”, a declarat o sursă.

Aceasta susține că Regina și-ar fi dorit ca atât Harry și Meghan, cât și oficialii și publicul să știe de la bun început care este situația acestora.

„Influența ei nu ar trebui niciodată subestimată”

Sursele susțin că opinia Camillei cântărește considerabil în deciziile Regelui Charles, mai ales atunci când problemele din interiorul familiei riscă să aibă consecințe asupra monarhiei.

„Influența Reginei asupra lui Charles nu ar trebui niciodată subestimată. Este o persoană în a cărei judecată are o încredere enormă, în special atunci când problemele familiale dificile riscă să devină probleme instituționale”, a declarat o altă sursă.

Camilla ar fi considerat că menținerea unei situații neclare în privința lui Harry și Meghan nu ar fi făcut decât să provoace un conflict mai mare în viitor. Sursele insistă însă că intervenția sa nu ar fi avut drept scop să împiedice o reconciliere între Regele Charles și fiul său.

Regina ar fi făcut o distincție clară între relațiile private din interiorul familiei și rolul public al monarhiei.

Astfel, Harry poate continua să aibă o relație cu tatăl său fără să îl reprezinte oficial pe Rege, în timp ce Meghan își poate desfășura proiectele comerciale și caritabile fără ca acestea să capete un caracter regal doar pentru că familia locuiește din nou în Marea Britanie, au mai explicat sursele.

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