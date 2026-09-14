Regina Camilla l-ar fi împins pe Charles să „îi pună la punct” pe Harry și Meghan. Ce a îngrijorat-o

Regina Camilla l-ar fi împins pe Charles să „îi pună la punct” pe Harry și Meghan. Ce a îngrijorat-o
Galerie Foto 5
Foto: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Regina Camilla ar fi avut un rol important în decizia Regelui Charles de a clarifica public statutul Prințului Harry și al lui Meghan Markle după revenirea acestora în Marea Britanie. Potrivit unor surse apropiate Familiei Regale, Camilla s-ar fi temut că mutarea ducilor de Sussex ar putea crea impresia că aceștia se pregătesc să revină treptat la vechile lor atribuții regale.

Regina Camilla, implicată în scrisoarea trimisă de Charles?

Camilla l-ar fi încurajat pe Regele Charles să nu lase loc de interpretări în privința poziției lui Harry și Meghan după ce aceștia s-au întors în Marea Britanie alături de copiii lor, Archie și Lilibet, scrie Radar Online.

Potrivit unor surse, Regina Camilla ar fi considerat că revenirea familiei în țară riscă să estompeze granița dintre activitățile private ale ducilor de Sussex și cele desfășurate oficial în numele monarhiei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Camilla înțelege mai bine decât majoritatea oamenilor cât de repede pot deveni complicate percepțiile în jurul monarhiei și era hotărâtă ca revenirea lui Harry și Meghan să nu fie interpretată drept începutul unei restabiliri treptate a fostelor lor poziții”, a declarat o sursă.

Aceasta susține că Regina și-ar fi dorit ca atât Harry și Meghan, cât și oficialii și publicul să știe de la bun început care este situația acestora.

Sursa foto: Profimedia

„Influența ei nu ar trebui niciodată subestimată”

Sursele susțin că opinia Camillei cântărește considerabil în deciziile Regelui Charles, mai ales atunci când problemele din interiorul familiei riscă să aibă consecințe asupra monarhiei.

„Influența Reginei asupra lui Charles nu ar trebui niciodată subestimată. Este o persoană în a cărei judecată are o încredere enormă, în special atunci când problemele familiale dificile riscă să devină probleme instituționale”, a declarat o altă sursă.

Camilla ar fi considerat că menținerea unei situații neclare în privința lui Harry și Meghan nu ar fi făcut decât să provoace un conflict mai mare în viitor. Sursele insistă însă că intervenția sa nu ar fi avut drept scop să împiedice o reconciliere între Regele Charles și fiul său.

Sursa foto: Profimedia

Regina ar fi făcut o distincție clară între relațiile private din interiorul familiei și rolul public al monarhiei.

Astfel, Harry poate continua să aibă o relație cu tatăl său fără să îl reprezinte oficial pe Rege, în timp ce Meghan își poate desfășura proiectele comerciale și caritabile fără ca acestea să capete un caracter regal doar pentru că familia locuiește din nou în Marea Britanie, au mai explicat sursele.

CITEȘTE ȘI:

Motivul pentru care Regele Charles i-a numit pe Harry și Meghan „cetățeni privați”. Cei doi nu sunt de acord

Prinții Archie și Lilibet au început școala în Marea Britanie. Ce spun Harry și Meghan după revenirea în țară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Olivia a murit în urma unei liposucții. Ce s-a întâmplat cu influencerița de doar 27 de ani
Olivia a murit în urma unei liposucții. Ce s-a întâmplat cu influencerița de doar 27 de ani
Harry și Meghan iau în calcul o acțiune în instanță după scrisoarea Regelui Charles. Ce îi nemulțumește
Harry și Meghan iau în calcul o acțiune în instanță după scrisoarea Regelui Charles. Ce îi nemulțumește
Iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar. Acuzațiile pe care le-a făcut despre moartea actriței
Iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar. Acuzațiile pe care le-a făcut despre moartea actriței
Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița ar fi luat o singură pastilă
Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița ar fi luat o singură pastilă
Gata după 20 de ani! Starul din „Reacher” și-a anunțat despărțirea de femeia cu care are trei copii
Gata după 20 de ani! Starul din „Reacher” și-a anunțat despărțirea de femeia cu care are trei copii
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Mediafax
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
Gandul.ro
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
„Și ce-mi faceți?” Ce se întâmplă într-o clasă a VII-a în timpul orei: „Unul doarme, patru filmează pentru TikTok, iar alții țipă”
Adevarul
„Și ce-mi faceți?” Ce se întâmplă într-o clasă a VII-a în timpul orei: „Unul doarme, patru filmează pentru TikTok, iar alții țipă”
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Mediafax
Anaconda uriașă pe malul Dunării. O femeie a dat nas în nas cu șarpele de doi metri
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Prosport.ro
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Reacția Savetei Bogdan, după ce Jean Paler a suferit al doilea AVC: „În România muncești până cazi lat!”
Click.ro
Reacția Savetei Bogdan, după ce Jean Paler a suferit al doilea AVC: „În România muncești până cazi lat!”
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Digi 24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Digi24
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
go4it.ro
Singurul actor cu care Morgan Freeman a refuzat să lucreze
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
Gandul.ro
Nicușor Dan îl laudă pe Alexandru Nazare, la nunta căruia a participat. „A fost un ministru bun, este profesionist”. Ministrul Finanțelor, în cărți pentru a fi desemnat premier
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.